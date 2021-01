Patrick Dempsey es el nuevo rostro de Porsche Design Eyewear

Por E&N



La estrella de Hollywood y la exclusiva marca de estilo de vida no solo comparten iniciales (PD), también la misma pasión por el automovilismo deportivo, la precisión y la perfección. Dempsey es un entregado piloto de Porsche y, además, copropietario de un equipo cliente de competición de la marca, con la que tiene una larga relación.





“Estamos orgullosos de asociarnos con Patrick Dempsey, que no solo es una estrella de cine y televisión de renombre mundial, también un apasionado del automovilismo deportivo desde que era niño. Es una combinación perfecta y lo convierte en el embajador ideal para nuestra marca. Su autenticidad y su fama internacional nos ayudarán a aumentar aún más la visibilidad de nuestra línea de gafas en todo el mundo y tendrá un efecto positivo en la notoriedad de la marca”, dijo Jan Becker, Director General de Porsche Design Group.



“Porsche siempre ha ocupado un lugar especial en mi vida. Ya sea como piloto o copropietario de un equipo de carreras, para mí la marca irradia una pasión especial y la sensación de luchar por el máximo rendimiento, algo con lo que siempre me he sentido conectado. Estoy muy contento de formar parte del estilo de vida de Porsche Design, fuera del deporte del motor, y de representar a Porsche Design Eyewear como embajador de la marca en 2021”, dijo Patrick Dempsey.





La campaña de imagen 2021 de Porsche Design Eyewear, protagonizada por Patrick Dempsey, destacará cuatro modelos de las nuevas e innovadoras gafas de sol y gafas con aumento de la marca. Esta campaña lanzará los nuevos anteojos Porsche Design P’8688 A Liquid Titanium con tecnología de lentes VISION DRIVE™. Ya disponibles en las tiendas, se trata de las gafas de sol perfectas para la carretera.

Gafas de sol P‘8688 A Liquid Titanium

Como apasionado piloto, Patrick Dempsey sabe por experiencia lo importante que es tener una visión clara cuando se está al volante. La innovadora tecnología de lentes VISION DRIVE™ hace que las nuevas gafas de sol Porsche Design P'8688 A sean el complemento idóneo para conducir. Estas gafas de sol son perfectas para todas las condiciones de la carretera y del tiempo gracias a las lentes polarizadas XTR de VISION DRIVE™. No solo cuentan con un filtro polarizador de alto rendimiento y protección UV400, también con un potenciador de contraste que absorbe los componentes azules de la luz mejor que las lentes convencionales. Esta innovadora característica aumenta la percepción general del color, el contraste y la protección contra el deslumbramiento, una ventaja óptica decisiva, sin comprometer una apariencia atemporal y elegante. La montura está hecha íntegramente de titanio ultraligero y, en combinación con las patillas de forma tridimensional, crea un aspecto atrevido aunque minimalista.