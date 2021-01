Laura Bermúdez, la hondureña que triunfa en el Berlinale Talents 2021

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



Laura Bermúdez es la directora hondureña que participará en la Berlinale Talents 2021, una iniciativa del Festival Internacional de Cine de Berlín, una división de negocios de Kulturveranstaltungen des Bundes en Berlin GmbH, y que cuenta con el apoyo del Ministro de Estado de Cultura y Medios.



Bermúdez, quien antes de dedicarse a ser directora de cine era una apasionada a la fotografía, será parte de la 19ª edición del evento, que, por la pandemia , se dividirá en dos etapas: Un evento de industria en marzo que será online, donde se verá el talento catracho, y unas proyecciones en junio con carácter presencial.



Ella misma confirmó la noticia en sus redes sociales, además de estar dentro de la selección del festival en su página web.



"¡Emocionada de ser parte de la selección oficial de Berlinale Talents 2021! Talents es un programa que reúne los nuevos talentos del cine en el mundo?

#Berlinale #BerlinaleTalents", indicaba en Facebook.





Berlinale Talents crea un espacio para encuentros, redes e intercambios. Situada bajo el tema de "Sueños", esta 19ª edición se llevará a cabo entre el 1 y el 5 de marzo.

Bermudez está intereda en Formatos híbridos, Trabajo colaborativo, Queer Cinema, Realidad virtual y Empoderamiento de las mujeres, de acuerdo con la web, que la muestra como una de las elegidas.



Como primera parte de esta doble Berlinale 2021, 200 talentos elegidos, entre ellos el de esta hondureña, así como una gran cantidad de invitados y el público, verán un foro virtual que mostrará las infinitas posibilidades y los mundos de ensueño del cine: una oportunidad para comenzar a construir y compartir un mundo visión del cine del futuro.



"La iniciativa no solo se basa en el potencial utópico de los sueños, crucial para muchos de nosotros en estos días, sino que también pone de manifiesto los muchos y fascinantes paralelos entre los escenarios de películas nocturnas que visitamos mientras dormimos y la máquina de sueños que es el cine", indican en su web.



Este año, el escenógrafo Uli Hanisch (The Queen's Gambit, Babylon Berlin) transformará el HAU Hebbel Theatre am Ufer en un plató digital, lo que permitirá a Berlinale Talents convertir la distancia entre las casas de los participantes de 65 países y el HAU Theatre en un "SDream" o un punto de encuentro aumentado.



“Es como estar en un sueño: los talentos, el público y los invitados estarán en Berlín y en otros lugares al mismo tiempo. La supuesta oposición entre 'Real' y 'Virtual' es consumida por nuestro optimista 'Everywhere' para esta edición de Berlinale Talents, un viaje de ensueño programático, que da una nueva forma a nuestra visión de un mundo creativo sin fronteras ”, de acuerdo con Christine Tröstrum y Florian Weghorn, quienes dirigen el evento.

¿Quién es?

La hondureña cuenta que a los 18 años comenzó a formarse en el área, paralelo a su iniciada carrera de Medicina.



A los 19 viajó a Europa a hacer un voluntariado y ahí hizo clic con el cine documental, al regresar entró a la licenciatura de Comunicación y Publicidad, la única opción ante la carencia de una carrera de cine en el país.



En las aulas y fuera de ellas se acercó a personas que la introdujeron en este arte de contar historias que la ha conquistado y formado.

Sus logros

En 2015, Bermúdez recibió emocionada los premios a Mejor documental y dirección por “Tres al vuelo”. En 2016, Hernández repitió la experiencia en las mismas categorías por su corto “Merlo”, y este año ambas lo volvieron a hacer al recibir los mismos premios por “Oro y miseria”. Esta dupla está imparable.

Debido a esa mirada distinta es que “Negra Soy” se llevó el premio del público en el concurso "Afirmando los Derechos de la Mujer" del Festival de Cine en Español de Málaga en abril del 2018.

También fue selección oficial en el tercer festival de cine documental más importante del mundo Sheffield Doc Fest en Inglaterra, y es selección oficial en DC Shorts en Washington así como en el Festival Internacional de Cortometrajes de Sao Paulo.

Su principal desafío:

Yo quiero ser parte a través de mi creación artística de la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, respetuosa y diversa.

Su frase:

“Todo cine que yo haga siempre será diverso”