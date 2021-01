Shakira vende su catálogo musical a un fondo de inversión en una operación millonaria

Por Bloomberg



Hipgnosis Songs Fund Ltd. se quedó con el catálogo de 145 canciones de la estrella pop colombiana Shakira, reforzando la tesis de que los discos de éxito se han convertido en una atractiva clase de activos.



El acuerdo del miércoles continuó en un ajetreado 2021 para la compañía de inversión en derechos de canciones con sede en Londres, que la semana pasada anunció acuerdos por los derechos de la música del productor Jimmy Iovine, el guitarrista de Fleetwood Mac Lindsey Buckingham y la estrella de folk-rock Neil Young .



Hipgnosis adquirió el catálogo anterior de Shakira, incluida la participación en los ingresos del escritor, según un comunicado del miércoles. No se reveló el precio del trato.



Hipgnosis y otros, incluida la firma de capital privado KKR & Co. están comprando discografías, apostando a que el valor de las pistas más vendidas generará retornos confiables para los inversores a medida que los servicios de transmisión como Spotify Technology SA se vuelvan más populares. Los artistas, privados de los ingresos de las giras en medio de la pandemia del coronavirus, también están dispuestos a vender.



"La conveniencia y el acceso que ofrece la transmisión, combinados con un precio de alrededor de 10 libras o US$10 por mes, han movido la música de una compra de lujo o discrecional a una utilidad indispensable junto con la factura de electricidad y gas", dijo el fundador Merck Mercuriadis en el informe anual más reciente de la compañía .



Hipgnosis ha recaudado más de 1.050 millones de libras (US$1.440 millones ) en capital social bruto a través de su oferta pública inicial de 2018 y emisiones posteriores. En diciembre, dijo que está contemplando una mayor recaudación de fondos para pagar más catálogos.



Hipgnosis "realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de todas partes que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones", dijo Shakira en el comunicado.