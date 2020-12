Fallece Armando Manzanero luego de contraer COVID-19

Por El Financiero (México)



El músico, compositor y cantautor Armando Manzanero falleció la madrugada de este lunes a los 86 años de edad, luego de contraer COVID-19.



Nació en 1934, pero fue registrado un año más tarde.



El cantautor fue intubado el martes pasado con su propio consentimiento, tras dar positivo al SARS-CoV-2 el 17 de diciembre. Manzanero presentó primeros malestares de gripe el 14 de diciembre, y recibió atención en casa , posteriormente se realizó la prueba cuando los síntomas no cedieron.



A lo largo de su trayectoria, Manzanero contribuyó a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo con más de 600 temas.



El músico entregó grandes éxitos No, Adoro, Esta tarde vi llover, Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, Somos novios, Como yo te amé, Por debajo de la mesa, No sé tú, Nos hizo falta tiempo.



Nada personal es considerado uno de los máximos exponentes de la composición, de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México.



Manzanero recibió un homenaje en noviembre durante la ceremonia de los Latin Grammy. En el 2001, ganó el galardón al mejor dúo o grupo pop vocal por Duetos, por su participación con Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé.



El intérprete también dejó su huella al realizar programas para radio y televisión. Además, musicalizó películas y algunos de sus temas fueron incluidos en diversas cintas.



Su obra llegó a escenarios como el Lincoln Center y Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro, y los teatros Colón en Buenos Aires y Teresa Carreño en Caracas.



En 1983 fue elegido vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y en 2007 fue nombrado presidente adjunto. Finalmente, en 2011 suma a su apasionada vocación creativa la lucha en pro del Derecho de Autor y asume el cargo de presidente.



“Manzanero hace del trabajo constante su fuente de inspiración, de la inspiración uno más de sus recursos estilísticos, de los tres o cuatro minutos de cada canción el paisaje donde la melodía compleja y las frases sencillas hacen inevitable el enamoramiento del amor”: Carlos Monsiváis.



Reconocimientos:



-Dos Latin Grammy por sus discos Duetos y Duetos I



-Lifetime Achievement Award Grammy a la Trayectoria Artística 2014 (solo una vez otorgado a un mexicano)



- Nombramiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como Patrimonio Cultural de las Américas, en 2015



- Medalla Héctor Victoria Aguilar 2016, máximo reconocimiento del Congreso del Estado de Yucatán



-Presea Gran Maestro otorgada por la SACM



- Premio Trayectoria Artística de los Billboard de la Música Latina 2020.



Su "legado será siempre imprescindible e inolvidable en el arte musical de México", escribió en sus redes el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.