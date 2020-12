Opinión: 21 motivos para viajar y celebrar en 2021

Opinión por Enrique Sancho / Fotos cortesía



2020 ha sido un año para olvidar por muchas razones, también desde el punto de vista turístico y cultural. La mayor parte de los eventos y celebraciones previstos han sido cancelados o aplazados. La pandemia ha afectado a ciudades culturales y gastronómicas, a Beethoven, Van Eyck y Rafael, a la Expo y a los Juegos Olímpicos... Pero comienza 2021 lleno de esperanza, con la ilusión de recuperar lo perdido y celebrar lo que toca.

No todo es seguro todavía pero hay que confiar en que aniversarios, inauguraciones y eventos de todo tipo tengan lugar y se puedan llenar de gente... sin mascarillas. Al finalizar un año y comenzar otro abundan las listas de ciudades que hay que visitar en el año entrante.

Algunas son elaboradas con las opiniones de expertos o lectores de los medios, otras surgen sin razón aparente: una sucesión de destinos atractivos, como otros muchos. En la lista que propone www.navieraarmas.com la compañía líder en transporte marítimo de pasajeros en España, solo figuran aquellas ciudades o países que tienen algo especial que celebrar, aunque hay muchas más que merecen una visita. Y hay que animarse a hacerlas.

01.- Rijeka (Croacia), Capital Europea de la Cultura 2020-21

El Covid también ha hecho trasladar las Capitales Europeas de la Cultura de 2020 a 2021, y las que estaban previstas en 2021 a 2022. El proyecto de Rijeka como Capital Europea de la Cultura en 2020 (junto a la irlandesa Galway), bajo el lema ‘Puerto de la Diversidad’, está destinado a crear una ciudad de cultura y creatividad para Europa y para el futuro. En 2016 Rijeka fue elegida la Capital Europea de la Cultura 2021, desde entonces se han aunado esfuerzos para trabajar en este proyecto que permitirá posicionar no solo a Rijeka y a la región, sino a toda Croacia como destinos culturales a nivel europeo. El Proyecto cubre alrededor de 1000 programas individuales desde la apertura el 1 de febrero de 2021 hasta finales de febrero de 2022, desde la cultura pop hasta la alta cultura, desde los programas orientados a la comunidad hasta el arte alternativo, desde las obras de arte tradicionales hasta las contemporáneas. El programa cultural que ofrece Rijeka bajo el lema ‘Puerto de la Diversidad’ está destinado a crear una ciudad de cultura y creatividad para Europa y para el futuro. Rijeka invita al visitante a sumergirse y disfrutar de la cultura a través de siete proyectos artísticos que denomina ‘Flagships’. https://rijeka2020.eu/

02.- Galway (Irlanda), Capital Europea de la Cultura

Esta bohemia ciudad de la costa occidental de Irlanda es una de las más animadas del país. En 2021 continuará siendo Capital Europea de la Cultura y estará más llena de propuestas que nunca. Espectáculos callejeros, arte en directo, música, teatro y danza se sumarán a la habitual animación de sus pubs. Su lema es "Deja que entre la magia". Su programa se organiza en torno a los parámetros cronológicos de la cultura celta, conocida por su misticismo. Así, está dividida en las áreas de Imbolc, Bealtaine, Lughnasa y Samhain. Luego, durante el año, tendrán lugar encuentros literarios -acudirá Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada-, obras de teatro, performances culturales, exposiciones y recitales. https://galway2020.ie/en/

03.- Murcia, Capital Española de la Gastronomía

Otra de las cancelaciones ha afectado a Murcia que debía celebrar su título de Capital Española de la Gastronomía que ahora ha trasladado a 2021, tras la suspensión de casi la totalidad del programa anual preparado para la celebración de dicho título culinario por la crisis del coronavirus. La prórroga servirá para seguir respaldando a la hostelería murciana y disponiendo de más tiempo para reactivar el sector, a través de una programación de actividades conjuntas entre municipios, así como eventos nacionales e internaciones. De esta forma, Murcia se convertirá en la primera ciudad en ostentar el título durante más de doce meses. Un proyecto capitaneado por la ciudad de Murcia pero compartida por otros 45 municipios de la región. A lo largo del año, el Gobierno de la Región de Murcia y de la ciudad mostrará su compromiso como Capital Española de la Gastronomía con el desarrollo del turismo gastronómico y la excelencia de una cocina basada en la calidad del producto próximo, de la huerta y del mar. Bajo el lema "La huerta de los 1.001 sabores" ha elaborado un ambicioso e imaginativo programa de actividades que brillan por su fidelidad al producto propio y por una apuesta total y decidida por el turismo gastronómico. El proyecto murciano concentra su programación en 1.001 actividades, entre las que vale la pena destacar el Museo Itinerante de la Verdura, Festival Gastronómico de Frutas y Verduras de Murcia, Minimal, Congreso de Alta Gastronomía en Miniatura, Creación de rutas gastronómicas en la región y 20 rutas de tapas en la ciudad, Programas para escolares y talleres sobre cocina saludable, etc. Cabe recordar que cuatro de cada cinco turistas que visitan la Región de Murcia destacan la gastronomía como uno de los motivos principales para elegirla como destino de su viaje y valoran la oferta gastronómica murciana como muy buena. https://capitalespanoladelagastronomia.es/ https://murciacapitalgastronomica.es/

04.- Viena conmemora los 250 años de Beethoven

La ciudad que, según encuestas recientes, cuenta con mayor calidad de vida del mundo está de celebración en 2021, con la mayor parte de los actos previstos para el año anterior y que han debido ser pospuestos. En diciembre de 2020 se cumplían 250 años del nacimiento de Beethoven, el genio alemán omnipresente en la capital austriaca. Aunque nacido en Bonn (Alemania) Ludwig van Beethoven encontró en Viena el lugar ideal para su trabajo, y fue aquí donde estrenó la mayoría de sus obras. El rico legado musical del clasicismo vienés continúa vivo en la capital de la música desplegando la vitalidad y diversidad que lo caracteriza. Al igual que hace 250 años, Viena sigue siendo la ciudad de la música que marca la pauta. Así, por ejemplo, se mostrarán manuscritos originales en la Biblioteca Nacional, se traerá al genio a la actualidad en el Museo de Historia del Arte, y la Casa de la Música preparará varios eventos destacados, como una instalación acústica realizada con la última tecnología musical para que los participantes se sientan como integrantes de una orquesta. Conjuntamente con la Oficina Nacional de Turismo de Austria, la Oficina de Turismo de Viena ha creado un audioguía inteligente en unas gafas de sol que pueden tomarse prestadas en la Tourist-Info de la Albertinaplatz. https://www.wien.info/es https://www.austria.info/es

05.- Dubai acoge la Expo 2021 con más de 190 países

Al emirato de Dubai siempre le han gustado los récords mundiales (aquí están el edificio más alto del mundo, el centro comercial más grande...) y los proyectos excéntricos que difícilmente veríamos en cualquier otra parte del planeta, como pistas de esquí en el desierto o una isla en forma de palmera. Tras le retraso en 2020 la inauguración de la Exposición Universal de Dubai será el próximo 1 de octubre de 2021 bajo el tema “Conectar mentes, construir el futuro”. Una ocasión única para reflexionar juntos sobre un futuro más comprometido con el bienestar de todos y en mejor equilibro con nuestro entorno. La Expo tiene previsto reunir a más de 200 participantes y atraer a más de 25 millones de visitantes. El lema del Pabellón de España, “Inteligencia para la vida”, sintetiza los objetivos de comunicación prioritarios del Pabellón: nuestro ingenio, capacidad de innovación y nuestro afán por preservar una buena calidad de vida en el planeta, para nosotros y las generaciones venideras. En paralelo se inaugurará el Museo del Futuro en el que se han invertido 136 millones de dólares. https://www.expo2020dubai.com/es

06.- Tokio celebra los Juegos Olímpicos de 2021

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tendrán un sobre coste de 2.225 millones de euros que tendrán que afrontar debido al aplazamiento de la cita el pasado verano forzado por la crudeza de la pandemia del coronavirus. Las nuevas fechas son del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Paralímpicos serán del 24 de agosto al 5 de septiembre. Como estaba previsto, no contarán con Rusia, que fue sancionada sin poder participar durante cuatro años y que pese al aplazamiento la sanción sigue firme, aunque sí podrán participar muchos de sus deportistas como neutrales, sin símbolos nacionales. Volveremos a tener unos Juegos sin Rusia, pero con rusos. Los Juegos pondrán en el mapa turístico diversas zonas de Japón poco conocidas, como Tohoku , a pocas horas en tren bala desde la capital, donde se ha invertido para reabrir rutas de transporte, reconstruir instalaciones turísticas y trazar nuevas rutas excursionistas tras el devastador terremoto de 2011. Se trata de una oportunidad de adentrarse en el Japón más tradicional entre bosques de hayas, mágicas cascadas, picos volcánicos y lagos, así como los clásicos onsens (baños termales) y pequeñas localidades con antiguos barrios samuráis bien conservados y templos del siglo XII. Y una sorpresa más: una ruta por destilerías donde se produce, posiblemente, el mejor sake del mundo. https://tokyo2020.org/es/

07.- El Cairo inaugurará el nuevo Gran Museo Egipcio

El Gran Museo Egipcio, el mayor museo de arqueología del mundo, abrirá sus puertas en 2021, aunque aún no tiene fecha exacta. 45.000 obras de arte –25.000 nunca expuestas antes– se mostrarán en sus dependencias, y para que el atractivo sea aún mayor, 5.000 piezas procederán de la tumba de Tutankamón. Su ubicación hará que el innovador edificio proyectado por el estudio Heneghan Peng Architects se convierta en un nuevo mirador sobre las milenarias maravillas. Con una fachada de 800 metros de longitud y 40 de altura, también emula una pirámide. Está situado a dos kilómetros de la meseta de Giza, donde se encuentran las famosas pirámides atribuidas a Keops, Kefrén y Micerinos, aparte de muchas mastabas -tumbas- y templos, así como la enigmática Esfinge. http://gem.gov.eg/

08.- Gante se vuelca con el maestro flamenco Jan Van Eyck

Gante rinde homenaje al maestro flamenco Jan Van Eyck y a su extraordinario talento a través del año temático turístico y cultural “OMG! Van Eyck was here” que estaba previsto en 2020 y se ha ampliado hasta el 24 de junio de 2021, coincidiendo con la fiesta de San Juan. Gracias a una programación llena de artes visuales, teatro, baile, diseño, moda, música, gastronomía, compras y mucho más, que estimulará todos sus sentidos, Gante demuestra cómo el legado de uno de los artistas más virtuosos que el mundo ha conocido jamás, sigue formando parte del ADN de la ciudad y de sus habitantes al cabo de casi seis siglos. Será la mayor exposición jamás vista sobre Jan Van Eyck, ya que, de forma muy excepcional, más de la mitad de las obras de Jan Van Eyck viajarán a Gante, donde se expondrán junto con algunas obras importantes de sus contemporáneos más dotados. En octubre, la Catedral de San Bavón abrirá el nuevo centro de visitantes, donde se podrán admirar los paneles restaurados del retablo del Cordero Místico en todo su esplendor. Tanto la obra maestra en sí como el edificio impresionante cobrarán vida a través de la tecnología de la realidad aumentada. https://www.visitflanders.com/es/ https://visit.gent.be/es

09.- Alemania celebra 250 años de Beethoven

Hasta septiembre de 2021 se ha ampliado la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven según lo ha decretado el Beethoven Jubiläums GmbH. Revolucionario. Visionario. Cosmopolita. Y por supuesto, uno de los compositores clásicos más frecuentemente interpretados: Ludwig van Beethoven fue un artista extremadamente talentoso. Hasta el día de hoy, su música aún une a personas de todo el mundo. #DiscoverBeethoven tiene que ver con destinos alemanes, paisajes y visiones que influyeron en el gran maestro. A lo largo del año, puede inspirarse en hitos de la historia, historias personales, eventos sobresalientes, sensaciones de sonido innovadoras y perspectivas inesperadas. El Programa Jubilee también profundiza en las opiniones de Beethoven sobre la sociedad, así como en su importancia universal y diversas apropiaciones indebidas políticas. La comprensión internacional, un tema de gran importancia para Beethoven, también figurará en el programa Jubilee. Como curiosidad, la Oficina de Numismática del Vaticano ha acuñado una moneda de cinco euros exclusiva. En uno de sus lados, muestra un relieve del conocido retrato que Joseph Karl Stieler le hace al músico alemán en 1820 y en el otro el escudo vaticano. https://www.germany.travel/es

10.- Año Santo Jacobeo, en Galicia y media España

Se sabe poco de la programación que la Xunta de Galicia tiene prevista para el Año Santo Jacobeo, aunque, eso sí, invertirá 85,6 millones de euros en la programación, seguridad y promoción del Xacobeo 2021. Una de las medidas novedosas y destacadas, tal como están las cosas, según ha sabido www.navieraarmas.com, será la creación de seguros “coronavirus”, que cubrirían gastos sanitarios, de transporte y alojamiento en el caso de contagio, tanto para el viajero como para el acompañante. Xacobeo 2021 ofrecerá un granado programa que incluye conciertos, exposiciones de arte, congresos, charlas, cine, actividades educativas, académicas, turismo, voluntariado, gastronomía... La celebración del Xacobeo supondrá una oportunidad para impulsar la reactivación del sector turístico que, además, recibirá un apoyo adicional y específico. Por otra parte, ciudades, provincias y Comunidades por las que pasan los distintos Caminos a Santiago están programando sus propias actividades. https://xacobeo2021.caminodesantiago.gal/

11.- Moscú inaugura GES-2, Centro de Cultura Contemporánea.

La antigua Central Eléctrica de principios del siglo XX que proveyó de energía al Kremlin, se ha transformado, de la mano del genial arquitecto Renzo Piano en un ambicioso centro de cultura contemporánea que lleva el modesto título de GES-2. Ocupará 13.000 metros cuadrados a orillas del río Moscova, que pretenden constituirse como un verdadero espacio público en el que restablecer el contacto humano y la confianza tras este difícil período. La apertura, que se celebrará con una exhibición del islandés Ragnar Kjartansson, es solo una excusa más para cruzar Europa y adentrarse en el corazón de la cultura rusa, siempre sorprendente. https://spain.russia.travel/

12.- Madrid será la Capital Mundial del Español

Es la penúltima sorpresa de Isabel Díaz Ayuso, la “bestia negra” del Gobierno de Pedro Sánchez que relega al castellano a ser lengua vehicular en la educación. Aunque el programa está aún por definir se prevé que literatos, embajadores del castellano en todo el mundo, artistas y demás ejemplos vivos del uso del español formarán parte de los actos de defensa de la lengua que hablan hoy cerca de 600 millones de personas en todo el mundo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja ya en una cadena de actos culturales, de promoción y de defensa del español en los que pretende contar con gente de todos los países de habla hispana para reivindicar uno de los mayores activos de la marca España: su lengua. Precisamente dos de los grandes maestros del castellano tienen sendas exposiciones en Madrid, conmemorando sus centenarios, el del nacimiento de Miguel Delibes y el de la muerte de Benito Pérez Galdós. La gran exposición sobre Delibes en la Biblioteca Nacional de Madrid, y la de ‘Galdós en el laberinto de España’, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. https://www.esmadrid.com/

13.- Lahti (Finlandia) Capital Verde de Europa 2021

Lahti a unos 100 kilómetros de Helsinki ha sido premiada con el título de Capital Verde Europea de 2021, convirtiéndose así en la primera ciudad finlandesa que lo consigue. La ciudad, que era famosas por las competiciones de esquí de fondo y saltos de esquí y que ha llegado a organizar siete Campeonato Mundiales de Esquí Nórdico. Entre sus méritos está el fuerte compromiso de esta ciudad con el medio ambiente, así como su avance acelerado hacia la neutralidad en carbono. El 99% de los residentes de esta localidad viven a menos de trescientos metros de una zona verde urbana. El lago Vesijärvi, antes muy contaminado debido a los vertidos industriales, se ha convertido en un excelente ejemplo de lo que pueden conseguir las autoridades, los investigadores y los residentes cuando trabajan juntos. https://greenlahti.fi/en https://visitlahti.fi/

14.- Rabat (Marruecos) es la Capital Africana de la Cultura 2020-2021

La ciudad de Rabat ha sido designada Capital Africana de la Cultura para el período 2020-2021 y deja fuera a Marrakech que partía como favorita. Rabat es la capital de Marruecos y el principal centro administrativo y político del país, además de la cuarta ciudad imperial y está considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es una curiosa mezcla de la tradición histórica del pasado y modernidad establecida en el presente. Según ha comprobado www.navieraarmas.com en los últimos tiempos la capital se está llenando de museos, un teatro monumental, nuevas estaciones de tren, la torre más alta de África, puentes flamantes y anillos de circunvalación. Su proyecto más ambicioso es la Torre Mohamed VI, proyecto del arquitecto español Rafael de la Hoz, que con sus 250 metros y con vocación de ser la más alta de África, se alzará majestuosa en el estuario del Buregreg, donde nunca han existido edificios de más de tres pisos. https://www.turismomarruecos.net/

15.- Edades del Hombre en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún

Bajo el vocablo latino ‘LUX’, Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún albergarán la vigésima quinta edición de la exposición de Las Edades del Hombre, enmarcada en la celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Se desarrollará, previsiblemente, entre los meses de mayo y diciembre de 2021, si la situación sanitaria lo permite. Esta vigésima quinta edición de la muestra se desarrollará en tres provincias y cinco sedes expositivas, ejemplos de la arquitectura románica, mudéjar y gótica. La exposición partirá de Burgos, donde se abordará el origen y sentido de las catedrales; el relato tendrá como hilo conductor la figura de la Virgen María, presencia constante por las advocaciones marianas de muchas de las catedrales, como la de Santa María en Burgos, y de multitud de iglesias, ermitas y monasterios que jalonan la Ruta Jacobea, que recorrerá esta XXV edición de Las Edades, como la iglesia de Santa María del Camino en Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina en Sahagún. http://www.lasedades.es/

16.- Eslovenia será la Región Europea de la Gastronomía

Coincidiendo con su 30 aniversario de la independencia, Eslovenia llevará el título Región Europea de la Gastronomía. En los últimos años, Eslovenia destaca en el mapa mundial de gastronomía gracias a los excelentes chefs, inspirados en la naturaleza y en las recetas tradicionales, que crean exquisitos platos modernos. Eslovenia con su variada oferta de sabores, conocimientos y compromiso por la sostenibilidad en la cocina se está convirtiendo en un cruce gastronómico europeo importante. La European Food Summit (Cumbre Europea de la Alimentación), uno de los principales eventos culinarios europeos, se celebrará en Ljubljana, el 30 de marzo de 2021. Los mejores chefs del mundo, entre ellos el español Joan Roca con tres estrellas Michelin, y personas extraordinarias de los campos culinario, artístico y de los medios de comunicación inspirarán y alentarán a través de sus historias para pensar hacia adelante y trabajar hacia un futuro mejor y más sostenible. https://www.slovenia.info/es

17.- Italia conmemora el 700 aniversario de la muerte de Dante

Florencia que condenó a Dante al exilio perpetuo en 1302, reivindica ahora la memoria de quien es considerado el padre de la lengua italiana y en el 700 aniversario de su muerte ha preparado un programa de muy alto nivel que reúne iniciativas e instituciones de gran prestigio. Decenas y decenas de proyectos para unos setecientos años muy articulados y corales, sin barreras en las disciplinas artísticas, que contarán lo que representó y representa hoy Dante en 360 grados. Turismo de Italia también ha puesto en marcha una ruta de 395 kilómetros, desde el lugar de nacimiento de Dante Alighieri en Florencia hasta su tumba en Rávena, cruzando los Apeninos y sumergiéndose en bosques silenciosos y pueblos históricos, cascadas y castillos medievales. Los mismos caminos que recorrió este eminente escritor cuando huyó de Florencia, después de que los güelfos lo condenaran a muerte por su aprobación gibelina y que inspiró su obra más famosa: la Divina Comedia. Por otra parte, se mantienen en 2021 en Italia parte de los eventos programados para el Año de Rafael en 2020 así como los más de 500 eventos dedicados a la cultura, la belleza y la gastronomía de Parma 2020 como Capital Italiana de la Cultura 2020. http://www.italia.it/es https://parma2020.it/

18.- Francia rinde homenaje a Napoleón a los 200 años de su muerte

En 2019 se cumplían 250 años del nacimiento de Napoleón Bonaparte, pero la celebración pasó sin pena ni gloria, ahora cuando en 2021 se cumplen 200 años de su muerte se ha decidido crear el “Año Napoleón 2021”, que, al parecer se verá en toda Francia, gracias a museos, archivos e instituciones de investigación, Ciudades Imperiales, delegaciones de la Memoria Napoleónica e instituciones regionales o locales pero también en el extranjero, gracias al Ayuntamiento de Waterloo o los Dominios Nacionales de Santa Elena. Los principales actos tendrán lugar en París con exposiciones y conferencias durante todo el año, en el Castillo de Fontainebleu con diferentes rutas y también en Ajaccio (Córcega) donde nació y en la isla de Santa Elena donde fue exiliado y murió. https://fondationnapoleon.org/ https://es.france.fr/es

19.- Amplio programa cultural en torno a la Catedral de Burgos

El VIII Centenario de la catedral de Burgos sirve de motivación para un amplio programa de eventos en la ciudad castellano-leonesa, entre ellos un programa expositivo que mostrará cómo era Burgos en 1921, también traerá Las Edades del Hombre a la Catedral de Burgos bajo el nombre de ‘Lux’ o llevará los mayores tesoros patrimoniales de la provincia castellana al Museo de Santa Cruz de Toledo en “Burgos-Toledo. Orígenes de España”. También Goya parará en la ciudad con “Los desastres de la guerra”, patrocinada por Fundación Ibercaja. 2021 será Año Jacobeo y ese espíritu se trasladará a las calles burgalesas con la creación de una oficina de recepción de peregrinos en las cercanías de la Catedral, y habrá actos en conmemoración del VIII Centenario del fallecimiento de uno de los castellano y leoneses más internacionales, Santo Domingo de Guzmán, y del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. https://www.catedraldeburgos2021.es/

20.- Casi toda América celebra su Independencia

Los países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebran el 15 de septiembre el bicentenario de la independencia del Imperio español. Y en los días siguientes hay otras celebraciones: el 27 del mismo mes, el bicentenario de la consumación de la Independencia de México, el 3 de octubre, los 200 años de la proclamación del general Simón Bolívar como presidente de la Gran Colombia, el 28 de noviembre, bicentenario de la Independencia de Panamá y el 1 de diciembre el bicentenario de la Independencia efímera de la República Dominicana. También en Estados Unidos (y en el puerto de Plymouth en Gran Bretaña) se conmemoran los 400 años de la llegada y salida, respectivamente, del Mayflower que llevó a América a los primeros Padres Peregrinos. Siguiendo en el norte de América, de nuevo en México, se celebra que Zacatecas, una de las más antiguas y hermosas ciudades coloniales de todo el país será la Capital Americana de la Cultura en 2021.

21.- La Eurocopa visita toda Europa (incluyendo Bilbao)

La Eurocopa de 2020 se celebrará en 12 lugares diferentes de 12 ciudades diferentes en 12 países diferentes, esperemos que con público real, no virtual y se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Todas estas sedes albergarán al menos tres partidos de la fase de grupos y una ronda eliminatoria cada uno. La decisión de ampliar el número de sedes de la Eurocopa para abarcar el continente en lugar de limitarse a uno o dos países anfitriones fue tomada por el Comité Ejecutivo de la UEFA en 2012 como una forma de celebrar el 60 aniversario del torneo que coincidía en 2021 y ahora se traslada a 2021. Las ciudades que acogerán estos partidos son Budapest, Dublín, Amsterdam, Bucarest, Glasgow, Bilbao, Baku, Múnich, Roma, San Petersburgo y Londres donde se jugarán las semifinales y la final. https://es.uefa.com/

Y además: Las razones para viajar y celebrar acontecimientos y aniversarios no acaban en estas 21 propuestas. Hay muchas más. Por ejemplo Toledo celebrará el VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, Vitoria, único destino español en la lista Best in Travel 2021 de Lonely Planet, Orlando y sus parques, los 50 años de su creación por Walt Disney, Oslo inaugurará su nuevo Museo Nacional, Viena reabrirá el Museo Sigmund Freud, Amberes celebra los 500 años de su catedral y en Copenhague se abre el Museo de la Felicidad y Portugal ha recibido varios premios que explotará en 2021 en la World Travel Awards que reconocen los méritos de Azores, Madeira, Algarve y Oporto...