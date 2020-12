Un disco, un libro y un poco de pintura: la dinámica cuarentena de Ringo Starr

POR AFP

Marcaba el ritmo de una de las bandas más icónicas del mundo, lidera su supergrupo hace tres décadas, ha sido dos veces miembro del salón de la fama del rock y, a los 80 años, Ringo Starr sigue tan enérgico como siempre.

La pandemia ha estancado su agenda de giras que normalmente está repleta. Pero el ex Beatle se prepara para lanzar un disco desarrollado en cuarentena y, este miércoles, presenta un libro de las memorias fotográficas de su All Starr Band.

En 1989, recién salido de rehabilitación, Starr fundó la banda, que ha presentado una amplia gama de estrellas de la música.

Su primera edición contó con Dr. John, Joe Walsh de los Eagles y Nils Lofgren y Clarence Clemons, quienes tocaron con la E Street Band de Bruce Springsteen.

"Recientemente había suspendido los espectáculos, pero ahora necesitaba encontrar alguna manera de volver a poner esa actuación en marcha", dijo Starr.

"En aquellos días, tenías esas pequeñas agendas telefónicas que eran tan civilizadas, y comencé a llamar a la gente", dijo el baterista y vocalista a la AFP en una entrevista. "Funcionó muy bien".

"Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars", que se vende exclusivamente por la casa de subastas Julien's Auctions, narra la historia de la banda en constante cambio a través de fotos inéditas y anécdotas de Starr.

"Treinta años... No me senté allí y dije 'Oh, hombre, podría hacer esto durante 30 años'. ¡Y hubieran sido 31 si no tuviéramos esta pandemia!", dijo desde Los Ángeles durante una conversación por video.

Starr tenía dos giras en 2020 que fueron canceladas por la crisis del coronavirus, y su fiesta anual de cumpleaños tuvo que realizarse de forma virtual.

"Algunos días es miserable", dijo el percusionista.

"Me sentaba allí algunos días y pensaba, '¡Oh, quiero salir! ¡Quiero abrazar a la gente!'... Bueno, el resultado de eso podría ser que mueras. Así que yo tampoco hice eso", contó.

"Tres hermanos"

En cambio, el octogenario elaboró un álbum de cuatro pistas en el estudio de su casa entre abril y octubre de este año. "Me encantaban los discos cuando era un muchacho", dijo.

El mini-álbum titulado "Zoom In" --"que pensé que era apropiado para esta época, ¡eso es todo lo que hacemos!"-- presenta colaboraciones con una larga lista de excelsos artistas.

Su sencillo "Here To The Nights", que se lanzará el miércoles junto con las memorias fotográficas, fue escrito por la compositora Diane Warren e incluye a Walsh, Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz y el mismísimo Paul McCartney.

"Si está en la ciudad y yo estoy grabando un disco, siempre guardo una pista si sé que va a venir", dijo Starr sobre su excompañero de banda. "Es simplemente un bajista increíble y un hermoso ser humano".

El músico calificó el aniversario del 8 de diciembre de la muerte de John Lennon como "un momento de reflexión", y dijo que, como hijo único, "fue bendecido" al poder estar en una banda.

"Tengo tres hermanos que eran muy unidos".

"Es uno de esos momentos", dijo sobre el aniversario número 40 del asesinato de Lennon, y señaló también la conmoción que llega cada año el 29 de noviembre, el día en que George Harrison murió en 2001.

El ritmo de la banda

En su más de medio siglo en el negocio de la música, una cosa se ha mantenido constante para el artista nacido en Liverpool y que reside en Los Ángeles: ama la vida en una banda.

"Siempre he hecho todo lo que he hecho con otros músicos", dijo Starr.

"Cuando empecé, mucha gente estaba empezando, así que aprendimos juntos, trabajamos juntos, cometimos errores juntos".

No es de los que se inclinan por un solo de batería con los que muchos otros percusionistas se hacen famosos: Starr dice que prefiere mantener el ritmo de sus compañeros de banda.

"Algunas personas han hecho muy buenos solos, pero es algo que no me atrajo, incluso cuando comencé, cuando realmente quieres lucirse", dijo.

Starr contó que los músicos involucrados en la realización de su disco tomaron las precauciones de salud necesarias.

"Todos éramos muy conscientes del hecho de que es una locura ahí fuera, así que usamos mascarillas y nos mantuvimos bastante separados".

"Eso me mantuvo ocupado y también me gusta pintar, así que tengo una pequeña habitación donde puedo salpicar pintura y no molestar a nadie", dijo Starr.

"Estoy encontrando cosas que me mantengan en movimiento