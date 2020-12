Netflix estrenará 'Cien años de soledad', la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez

Por El Espectador



La plataforma de ‘streaming’ Netflix anunció que producirá la serie “Cien años de soledad” basada en la obra de Gabriel García Márquez. Durante la octava edición del Festival Gabo en Colombia, Rodrigo García Barcha, hijo del Nobel, director de cine y televisión y quien será el productor de la serie junto a su hermano Gonzalo dieron algunas pistas y condiciones. Entre ellas, que será grabada en Colombia y en español.

La adaptación se podrá ver en dos temporadas, en total veinte horas y los cambios estructurales serán muy pocos. Para el director de películas como “Últimos días en el desierto” o ″10 pequeñas historias de amor”, entre otras, adaptar libros al cine es difícil más allá de la densidad que tenga la obra. Los personajes hablan poco y cuando lo hacen es de forma poética y contundente. Sin embargo, en este caso no será un documental, sino una historia de ficción sobre el libro.



A pesar, de que hubo varias ocasiones en las que se intentó llevar esta obra maestra a la pantalla grande, los esfuerzos fueron en vano, ya que el mismo García Márquez consideró que no se podría plasmar la profundidad de su trabajo en tan corto tiempo. Todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, aunque se prevé sea lanzada durante el primer trimestre del año como uno de los grandes estrenos de Netflix.

Esto es real. Esto es mágico. Esto es Cien Años de Soledad.





Junto al anuncio se publicó un corto en el que se retratan mariposas volando y un frondoso bosque tropical. “Bienvenido a Macondo”, el mítico pueblo imaginario donde transcurre la novela, indica una leyenda mientras se escucha una guitarra.



No es la primera vez que Netflix graba series en Colombia con elenco colombiano. Entre las que ha producido se encuentran: “Distrito salvaje”, “Siempre bruja”, “Frontera verde” “Historia de un crimen: Colmenares” y “Narcos”.



El libro de “Cien años de soledad” fue publicado por primera vez el 30 de mayo de 1967 por la Editorial Sudamericana de Argentina tras su rechazo por la catalana Seix Barral. La obra de 700 páginas y 20 capítulos narra la historia de Macondo y de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones, comenzando por el patriarca José Arcadio Buendía y su prima y esposa Úrsula Iguarán. Un libro que fusiona fantasía y realidad. García Márquez fue el primero en incluir el realismo mágico en Colombia con esta obra que escribió durante dieciocho meses.