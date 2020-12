Warner Bros estrenará ‘Matrix 4’ y todos sus nuevos filmes en streaming en 2021

POR AFP

Warner Bros lanzará todas sus películas de 2021 en la plataforma de streaming HBO Max y en cines simultáneamente, incluyendo "Matrix 4" y el remake de "Dune" de Denis Villeneuve, anunció el jueves el estudio, como medida para sortear la pandemia.

"Vivimos en tiempos sin precedentes que requieren soluciones creativas", dijo la presidenta y directora ejecutiva de Warner Bros, Ann Sarnoff.

"Nadie quiere más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el nuevo contenido es vital para las salas de proyección, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines de Estados Unidos probablemente funcionarán con una capacidad reducida durante 2021", explicó.

Se espera que la decisión afecte al menos a 17 títulos, incluyendo la muy esperada precuela de "Sopranos", "The Many Saints of Newark" (Los muchos santos de Newark), y la secuela del superhéroe de DC, "The Suicide Squad" (El escuadrón suicida).

Este anuncio sigue a la decisión anterior de Warner de estrenar "Wonder Woman 1984" el día de Navidad a través de su plataforma de streaming al mismo tiempo que en la pantalla grande, una apuesta radical para uno de los mayores estudios de Hollywood, que la industria había asumido ampliamente que sería un caso aislado.

Antes de la pandemia, las películas taquilleras se proyectaban solo en la pantalla grande durante un periodo de alrededor de 90 días. Pero con los cines cerrados en muchas partes de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Los Ángeles, los distribuidores se han visto obligados a innovar.

El "modelo híbrido" hará que las películas estén disponibles en la plataforma de streaming de HBO Max en Estados Unidos durante un mes, a partir de la fecha de su estreno en el cine.

Por otro lado, las películas continuarán siendo proyectadas en cines del extranjero.

Los principales estudios de Hollywood están luchando para sortear los efectos de la pandemia de covid-19, y han visto frustrados muchos de sus planes de estreno para éxitos taquilleros de gran presupuesto.

Warner estrenó "Tenet" en los cines durante el verano boreal, pero sólo tuvo modestos ingresos en la taquilla estadounidense.

De su lado, Disney lanzó "Mulan" en su servicio de streaming Disney+ en septiembre, y estrenará el título de Pixar "Soul" (Alma) en la misma plataforma el día de Navidad en Estados Unidos.