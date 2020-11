Su imagen, autos y un tanque, la disputa por la herencia de Maradona comienza

Por Reuters



Luego del dolor que produjo en todo el mundo, la muerte del ícono argentino del futbol Diego Armando Maradona disparará un complejo proceso judicial por la herencia entre su numerosa familia, con sus ocho hijos de seis parejas distintas como herederos de un patrimonio millonario e incalculable.



Maradona, que murió el miércoles a los 60 años de un ataque cardíaco, tuvo cuatro hijos en Argentina, uno en Italia durante su etapa en el club Napoli y tres en Cuba, cuando se radicó en la isla para realizar un tratamiento para recuperarse de sus adicciones, de acuerdo con datos difundidos por su abogado, Matías Morla. "En el caso puntual de Maradona, está divorciado y tiene ocho hijos, por lo que el patrimonio se divide por ocho en un juicio sucesorio", explicó a Reuters el abogado Martín Apolo. "Va a ser un proceso complejo", añadió el letrado vinculado al mundo del futbol.



El proceso puede durar 90 días en un juicio sucesorio normal, por el plazo legal necesario para que se presenten los herederos y acreedores, aunque "en casos de este tipo puede ser eterno", apuntó el abogado, por la posibilidad de que se presenten "oportunistas" y "disputas internas".



Según estimaciones de expertos, el patrimonio del campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1986 estaría compuesto por propiedades, vehículos de lujo, inversiones y joyas repartidas en los países en los que jugó y dirigió a lo largo de su carrera: Argentina, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia y México.



No hay datos oficiales sobre la fortuna de Maradona, aunque el sitio de internet especializado Celebrity Net Worth calculó que el astro tuvo en su carrera ingresos por decenas de millones de dólares entre contratos con los distintos equipos y de patrocinio con marcas como Hublot, Puma y Coca-Cola.



Sin embargo, al momento de su muerte no habría contado con más de US$500.000 tras diversos problemas financieros, según la web. Dos autos de lujo en Dubai que fueron obsequiados cuando trabajó como director técnico del Fujairah FC y un tanque anfibio Hunta Overcomer entregado en su paso como presidente honorario del Dinamo Brest, de Bielorrusia, son algunas de las excentricidades que recibió 'Pelusa' en los últimos años, por fuera de sus contratos de entrenador y de imagen. "Acá el patrimonio más importante pueden ser los derechos de imagen, aunque también todas sus camisetas. ¿Cuánto vale la que usó en la final del Mundial? ¿Cuánto la pueden pagar en una subasta?", se preguntó Apolo.



La familia de Maradona mantuvo varias disputas en los últimos años, entre las que sobresalió un juicio con su expareja Claudia Villafañe por evasión tributaria, estafa procesal y apropiación indebida de 458 objetos de su pasado como futbolista.



Sin embargo, a partir del último problema de salud que derivó en una operación en la cabeza y tratamiento de adicciones, los hermanos e hijos del exfutbolista pidieron por la unión de la familia.



"Tenemos que estar más unidos que nunca, ojalá lo hagamos de una vez por todas ahora que él no está", indicó Walter Machuca, uno de los sobrinos del exastro en TyC Sports.