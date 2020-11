Un nicaragüense es el nuevo director del Museo de las Artes del Bronx, en Nueva York

Por La Prensa (Nicaragua)



Su familia salió de Nicaragua a finales de la década de los setenta, en plena guerra contra los Somoza, porque estaba recibiendo amenazas de ambos bandos, tanto de los sandinistas como de la Guardia, asegura Roberto Rodríguez, de 74 años, padre de Klaudio. La abuela paterna de Roberto era hermana de Anastasio Somoza García.



Klaudio fue el primer hijo de la pareja, que tuvo solamente dos, un hombre y una mujer llamada Glorianne. Cuando se fueron del país él tenía seis o siete años de edad y es poco lo que recuerda de la Managua en la que vivió, pero ha conocido Nicaragua a través de su arte, estudiando a pintores célebres como Armando Morales y las creaciones primitivistas de la isla de Solentiname.



Aunque Klaudio ha hecho estudios en arte, historia del arte, administración, gestión de recursos e incluso diplomacia, no es fácil que un latinoamericano llegue tan alto. El viernes 13 de noviembre The New York Times le dedicó un extenso artículo por su nombramiento como director ejecutivo del museo del Bronx. De acuerdo con el diario, en Estados Unidos hay otros tres latinos dirigiendo museos de arte, en Kansas City, Seattle y Miami.



El nicaragüense se siente orgulloso de representar a la comunidad latina en ese campo y, sobre todo, en un condado donde alrededor del 50% de la población es de origen hispanoamericano.



«Como tres por ciento de latinos llegan a esta posición», reconoce en un español casi perfecto. «Fue mucho trabajo, de muchos años, y también tener un poco de suerte para estar en los lugares necesarios».



La vida en Estados Unidos



Klaudio Rodríguez nació el 15 de noviembre de 1971, el año que fue fundado el Museo de las Artes del Bronx. Este domingo está cumpliendo 49 años.



Su padre, don Roberto, tenía inclinaciones artísticas y fue el primero que le enseñó a dibujar. Empezó a hacer trazos a la edad de seis años y todavía era un niño cuando quedó fascinado por la obra de Pablo Picasso, a quien descubrió a través del Guernica, en el Museo del Prado, durante una visita a una tía que vivía en Madrid, España.



Más tarde estudió una licenciatura en arte en New World School of the Arts y una maestría en Historia del Arte y Estudios Latinoamericanos en el la Universidad Internacional de Florida, mientras trabajaba en empleos de medio tiempo para poder costearse los estudios.



Su carrera en los museos grandes inició en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost, Florida, donde desarrolló un amplio programa de exposiciones y catálogos, que incluían arte latinoamericano y caribeño, abstracción geométrica y arte contemporáneo. Luego llegó al Bronx y desde enero de este año era director interino.



Tiene tanto trabajo, que ya no le queda tiempo para pintar o dibujar, cuenta.



A él le tocó lidiar con la pandemia de coronavirus que lo obligó a cerrar el museo durante tres meses, mientras Nueva York pasaba sus momentos más duros, convertida en la «capital del Covid-19». A la fecha no se ha recuperado la cantidad de visitantes que tenían antes, señala.



A comienzos de este año tenía planeado visitar a su padre en Nicaragua, conocer Granada y Solentiname y recorrer los lugares de su infancia, pero estalló la pandemia. Nicaragua es su asignatura pendiente.