¿Cómo será el nuevo turista post covid-19?

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

La pandemia del coronavirus obligó a todas las empresas y rubros a reinventarse; sin embargo, una de las industrias más golpeadas fue la de turismo.

Toda actividad relacionada al grupo fue de las primeras en cerrar y de las últimas que va reabriendo sus labores con las medidas de bioseguridad indicadas para evitar nuevos brotes de covid-19.

La reinvención del turismo indica guardar medidas de distanciamiento físico, reducir la capacidad de atención, además de hacer “sentir seguro al huésped”.

Alejandro Antillón heads the Real Estate and Hospitality división de EY y Andrea Sandoval, abogada del área de Real Estate de EY Law, analizaron cómo será el comportamiento del turista pasada la pandemia.

De acuerdo con los estudios hechos por la consultora, la bioseguridad y recibir un servicio sin fallas, serán fundamentales para lograr la satisfacción del visitante y su familia.

Los expertos indican que el nuevo turista será menos tolerable a las fallas en su atención.

En una plática, que llevaba por nombre ‘Transformación del sector turismo: Retos y Oportunidades en la nueva realidad’, se indicaba que la industria del turismo debe buscar opciones creativas e interdisciplinarias que faciliten a las empresas fortalecerse durante esta época y estar preparados para el futuro.

Reactivación lenta

Según los expertos, el apetito de viaje ha venido aumentando desde septiembre de 2020, aunque todavía muestra incertidumbres, por lo que no se puede decir qué viene o qué pasará con la enfermedad.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT)para todo 2020 se espera un retroceso de 70% interanual en llegadas de turistas, y no prevé que haya una recuperación hasta, como pronto, la segunda mitad de 2021.

A juicio de la Organización, el hundimiento del turismo obedece a la lentitud en la contención del virus, la falta de una respuesta coordinada de los países para el desarrollo de protocolos comunes, así como el deterioro del contexto económico.

En 2019, el turismo mundial experimentó un crecimiento del 4% en las llegadas. España fue el segundo destino mundial, por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos.

Turismo joven y aventurero

El entusiasmo de las personas que pueden viajar es bajo en todas las generaciones, según un estudio de Ey, sin embargo, este es más alto en los encuestados de edades entre los 25 y 39 años.

Los lugares cinco estrellas son vistos como los que mayor protocolos tienen y son más seguros. Pero, los establecimientos Airbnb y hoteles de tres estrellas hacia abajo son los lugares favoritos entre los representados en este rango de edad.

Como conclusiones, EY indica que el nuevo viajero será joven, que busca aventura, descubrir nuevos destinos y con un límite de presupuesto.

Además, el turismo se volcará a ser más cercano o local.

“Preguntas en el sector, como: cómo evolucionará el consumidor, cómo actuará, cuál es el momento para operar de nuevo. Algunas de ellas no se pueden responder en este momento. Esta nueva realidad nos lleva a replantear el modelo de negocio, no solo para sobrevivir, si no, para aprovechar el nuevo resurgimiento del mercado”, de acuerdo con Antillón.

2021 tendrá una leve recuperación, 2022 un poco mejor, pero para tener cifras previas a la pandemia sería a finales 2022 o primer trimestre del 2023, según el experto.

El nuevo turista es:

-Menos tolerante a las fallas: Puede sentirse en peligro, su salud y la de su familia

-Será más exigente: Pedirá más controles de seguridad, limpieza y de ocio controlado. Más personas atendiendo a los que se alojan en el lugar

-Probablemente será más estresado: Por la pandemia, estará más ansiosos y con la alerta del virus o de cualquier enfermedad.

Los negocios deberán:

-Mejorar la experiencia de seguridad sanitaria y personal

-La transformación digital será indispensable

-Replantearse el cómo dar esa propuesta de valor

-Logística y orden serán dos aspectos de máximo valor para el nuevo turista