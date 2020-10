Chef Janaina Rueda gana el American Express Icon Award 2020

Por estrategiaynegocios.net



Janaina Rueda, la chef-propietaria de A Casa do Porco y O Bar da Dona Onça en São Paulo, Brasil, ha sido galardonada con el American Express Icon Award 2020 – América Latina.



El reconocimiento, presentado por Latin America’s 50 Best Restaurants, celebra a una persona que ha hecho un aporte sobresaliente a la industria de la restauración y ha utilizado su perfil como chef para concientizar e impulsar un cambio positivo.



El premio refleja su compromiso con la comunidad, desde fomentando una alimentación escolar saludable y una gastronomía inclusiva hasta movilizando los líderes de la industria en torno a los esfuerzos de asistencia de Covid-19 y ayudando a las comunidades vulnerables durante la pandemia.



"Rueda es reconocida como un icono desde hace mucho por su comunidad local. Ahora, como ganadora del American Express Icon Award para los 50 mejores restaurantes de América Latina, es la hora de que el mundo lo vea también", destacó 50 Best al anunciar a la ganadora.



Rueda expresa qwue "es muy emocionante ser reconocida con un premio como este". "Mi esperanza es que este espacio contribuya a crear conciencia sobre temas más importantes, como la diversidad y la búsqueda de una gastronomía más inclusiva. Es nuestro papel, como agentes del sector alimentario, apoyar a los más vulnerables, especialmente en estos tiempos de pandemia. El momento del cambio es ahora", agregó.

Sobre el premio

El American Express Icon Award 2020 es el primero de una serie de premios especiales anunciados antes de la ceremonia virtual, la cual revela la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, el 3 de diciembre.



Los premios buscan apoyar al sector en toda la región en medio de uno de los momentos más desafiantes para la industria de la restauración mundial.