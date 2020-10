Messi contra Cristiano en su grupo de Champions

POR AFP



El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones deparó este jueves en Ginebra que el Barcelona de Lionel Messi y la Juventus de Cristiano Ronaldo formen parte del mismo grupo, el G, mientras que el campeón Bayern Múnich tendrá como principal rival en el A al Atlético de Madrid.



El azar deparó desde casi el inicio del sorteo el plato fuerte del duelo entre Juventus y Barcelona, o lo que es lo mismo, entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos jugadores que acumulan entre ellos once Balones de Oro, cinco para el portugués y seis para el argentino.



"El partido contra el Barcelona será un gran reto, poniendo frente a frente a los que todavía son, en mi opinión, los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo y Messi", valoró el vicepresidente de la Juventus, el exfutbolista checo Pavel Nedved.



Messi y Cristiano Ronaldo estaban acostumbrados a verse en la Liga española, pero CR7 abandonó en 2018 el Real Madrid. Ahora tendrán la ocasión de reencontrarse en el torneo más importante.



El club campeón de Italia y el subcampeón de España serán los grandes favoritos en una llave que luego se completó con dos formaciones que parecen sensiblemente inferiores, el Dinamo de Kiev ucraniano y el Ferencvaros húngaro.



El Bayern Múnich, defensor del título, tendrá al Atlético de Luis Suárez como principal adversario por el liderato del grupo A, que se completa con el Salzburgo austríaco y el Lokomotiv Moscú ruso, que intentarán dar la sorpresa para optar a una de las dos primeras posiciones, que clasifican a los octavos de final.



"Es un grupo muy interesante. Hay dos clubes contra los que nunca he jugado, Salzburgo y Lokomotiv de Moscú. Como defensores del título en la Liga de Campeones, sientes ya la presión desde la fase de grupos. Pero me alegro por tener estos adversarios", afirmó el atacante del Bayern Thomas Müller.

Rivales incómodos para Real Madrid

Entre los otros equipos españoles, el Real Madrid, campeón de LaLiga, tendrá un incómodo grupo B, con Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach.



"Siempre el sorteo trae equipos de gran nivel y la exigencia va a ser máxima. Todos los años es así", valoró el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, a la televisión del club, señalando que los 'merengues' se medirán a tres "grandes equipos".



El Sevilla, vencedor de la última Europa League, tendrá como gran adversario al Chelsea, en una llave E que completan el Krasnodar ruso y el Rennes francés.



El subcampeón de la pasada Champions, el París Saint-Germain, cayó en un grupo H más peligroso, con el Manchester United y el RB Leipzig (semifinalista europeo la pasada temporada, derrotado precisamente por el PSG) como rivales. El Estambul Basaksehir turco se presenta como la 'Cenicienta' en esa llave.



"No es un grupo fácil. Son tres equipos que han logrado grandes resultados en las últimas temporadas, sobre todo el Leipzig, último semifinalista. Todo el mundo sabe nuestro objetivo, queremos ganar todos los partidos", valoró en la web de su club el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos.



Por su parte, el Liverpool, vencedor de la Liga de Campeones en 2019, empezará su 'Operación Reconquista' en un grupo D en el que el Atalanta italiano se presenta como principal obstáculo, el Ajax Ámsterdam como 'outsider' y el debutante Midtjylland de Dinamarca como gran incógnita.



Finalmente, el Manchester City de Josep Guardiola será favorito en el C, frente a Oporto, Olympiakos y Marsella, mientras que Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas pelearán por las dos plazas en liza en el grupo F.



En las gradas de los partidos podrá haber público en principio, según anunció este jueves la UEFA, puntualizando que no podrá superar un máximo del 30% del aforo del estadio. Igualmente, la autorización queda siempre supeditada a las normas que determinen las autoridades locales.