El éxito del 'Among Us', el videojuego viral del momento

Por El País (España)



Solo en dispositivos móviles ya supera los 86 millones de descargas, liderando el ranking de descargas en diversas tiendas de aplicaciones. Y pese a que el videojuego empezó a comercializarse en 2018, el 70% de esas descargas se han producido en el último mes y medio.



Este éxito inesperado ha tenido consecuencias prácticas, como problemas en los servidores, que no estaban preparados para tantos jugadores al mismo tiempo. Con el objetivo de "resistir el crecimiento", la desarrolladora ha anunciado en su blog que habrá una secuela, aunque se desconoce la fecha. "Es extremadamente difícil agregar más cosas sin romper las existentes", afirma la compañía.



Al principio de su andadura, en 2018, Among Us solo estaba disponible para dispositivos móviles y los jugadores debían estar conectados a la misma red, lo que reducía mucho sus posibilidades. Pero el equipo de desarrollo tenía mucha fe en su creación, de modo que lo siguió reelaborando durante meses a partir de los comentarios que recibía de los jugadores. Y no solo fue una cuestión de fe, sino también monetaria. "Creo que tuvimos la suerte de tener suficientes ahorros para poder salir adelante mientras Among Us no se vendía tanto" confesó el programador Forest Willard en una entrevista con el medio especializado Kotaku.



Una vez que el videojuego había pegado un salto de calidad, su equipo decidió relanzarlo en Steam, ampliando así su alcance. Era junio de 2018, y lo que vino a continuación no está del todo claro. En primer lugar, parece que "alguien en Corea lo encontró" y empezó a ponerlo de moda, según la explicación textual a Kokatu de Marcus Bromander, artista, animador y diseñador en InnerSloth. Luego, llegó "un youtuber brasileño", cuyos fans empezaron a jugarlo. Y fue teniendo un crecimiento lento, hasta que una estrella de Twitch, Chance "Sodapoppin" Morris, que cuenta con casi tres millones de seguidores en esta plataforma, empezó a jugarlo a mediados de julio de 2020, poniéndolo definitivamente de moda.



Desde entonces, muchos streamers famosos empezaron a retransmitir partidas en directo en la plataforma Twitch, con un éxito especial entre el público español. Una estadística reciente muestra que entre los cuatro streamers cuyos seguidores han pasado más tiempo viendo partidas, hay tres españoles: Auronplay, Ibai y ElRubius. También ha influido que algunas personalidades mediáticas, como el futbolista argentino Sergio "Kun" Agüero y el belga Thibaut Courtois, lo hayan jugado. "Cada día que pasa soy más del Barça, tío", exclamaba Ibai después de ser asesinado por el portero del Real Madrid en una de las partidas.



Para el equipo de tres personas que compone InnerSloth, la fama tardía de Among Us es algo inaudito. Ninguna de sus otras creaciones (Dig 2 China, lanzado en 2015, y The Henry Stickmin Collection, lanzado el pasado mes de agosto), ofrecen números comparables. Y es que en las últimas semanas, Among Us ha tenido más transmisiones en Twitch que títulos perfectamente consolidados y con grandes inversiones como Fortnite, GTA o Call of duty.



Las claves de su éxito



En cada partida de Among Us participan entre 4 y 10 jugadores. Uno o dos desempeñan el papel de impostores, mientras que el resto son tripulantes. Los tripulantes se ocupan de completar las tareas de mantenimiento en una nave espacial a modo de minijuego, mientras que los impostores tratan de boicotear la nave y matar a los compañeros sin que los descubran. Al encontrar un cadáver o ver algo sospechoso, cualquier miembro puede convocar una reunión de emergencia -que se realiza mediante un chat de voz en el que participan todos los jugadores- y votar a quien creen que es el impostor. En los pocos minutos que dura cada encuentro, los participantes debaten, señalan y mienten a fin de adaptarse a sus papeles. Solo en el caso de llegar a una mayoría de votos se expulsa al participante y se revela si es o no el impostor.



Las principales virtudes de Among Us son el alto grado de socialización y las mecánicas simples, pensadas tanto para jugadores habituales como esporádicos. Al basar sus normas en otros entretenimientos conocidos, como el juego de cartas Hombres Lobo de Castronegro, asimilarlas es bastante sencillo. Después solo necesitas de algunas partidas para conocer el mapa y aprender los controles, ganando agilidad.



Pero donde de verdad está la diversión es en las reuniones, que requieren de todo tipo de habilidades para defender nuestra inocencia. Entonces el grupo de jugadores cambia el estricto silencio del resto de la partida por la anarquía, porque en los pocos segundos de margen para votar al supuesto impostor se dice lo que sea con tal de no acabar expulsado fuera de la nave. De la calidad de las acusaciones y las mentiras lanzadas en el chat de voz depende la victoria de un bando u otro. Este punto de encuentro lleva a situaciones tensas y cómicas a la vez, lo que propicia anécdotas entre los participantes.



"Es como en Twitter, tienes que culpar a gente sin pruebas", apuntaba el usuario Krotz en una reseña en Steam. "Perdí a todos mis amigos", lamentaba dabeast. Pero Tomilobito, otro jugador, añadía: "Es divertido jugarlo con amigos, así descubres que todos tienen su lado oscuro, o mejor dicho su lado real, la mentira, el engaño y sobre todo... las ganas de matarte". Este y otros comentarios de los usuarios resumen el amor y odio que aflora en los grupos de amigos al jugar Among Us.



A la sencillez de la propuesta se le añade una alta accesibilidad por su bajo precio y la diversidad de plataformas en las que se puede jugar. En iOS y Android el título no tiene coste alguno, solo publicidad, mientras que para PC en Steam está a 3,99 euros y en el perfil de itch.io de la desarrolladora se puede conseguir por unos 5 euros. Además, gracias al crossplay o juego cruzado, cada participante puede escoger en qué plataforma jugará con sus amigos, por lo que no es necesario que todo el grupo lo haga en el mismo sistema.



Otra prueba del éxito del videojuego en España es que las redes se han llenado con cientos de memes. Cuentas como Among Us Fuera De Contexto y Among Us España, con más de 100.000 y 10.000 seguidores respectivamente, comparten material humorístico, fanarts y noticias diarias. "Sígueme o te voto...", dice la biografía de Among Us Fuera De Contexto, una frase que alude a la práctica con la que hallar al impostor y expulsarlo de la nave. Otros perfiles, como Among Us DISCORD ESPAÑOL, conectan a través de 11 salas a jugadores de todo el país para disfrutar del título. Ya sea por las circunstancias o por un golpe de suerte, desde su redescubrimiento Among Us se ha colado rápidamente en lo alto de las listas de videojuegos más vendidos. En Steam, es el número uno día tras día. El título ha encajado con las restricciones de encuentros de la pandemia y la búsqueda de entretenimientos dentro de casa. Sobre ese tema, Willard indicaba a Kotaku que "el clima actual, con el distanciamiento social, está amplificando el potencial que ya existía".