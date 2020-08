Epic Games entregará premios anti-Apple en su próximo torneo de Fortnite

Por AFP

Epic Games, el editor de Fortnite, entregará tabletas Samsung y avatares anti-Apple de premio a los ganadores del próximo torneo del popular videojuego, una afrenta más al gigante estadounidense de la electrónica y las tecnologías.

El motivo de esta ira: Apple se queda con 30% de los ingresos que generan las empresas que utilizan la App Store para distribuir sus aplicaciones en los dispositivos de la marca, desde los iPhones hasta las tabletas iPads.

Para Epic Games (y otras compañías), esto es demasiado. El editor intentó la semana pasada evitar el sistema de pago de iOS (el sistema operativo) de Apple, pero la compañía eliminó de inmediato Fortnite de la App Store.

Por lo tanto, los jugadores en iOS que ya lo hayan descargado ya no tendrán acceso a las actualizaciones y serán "dejados atrás" cuando se lance la próxima temporada el 27 de agosto, señala en tono irónico Epic Games en un comunicado publicado el jueves.

La firma anima al público a participar el domingo en el torneo denominado #FreeFortnite Cup y sumarse a la lucha "contra la App Store" en las redes sociales.

Los jugadores podrán ganar un avatar similar a un criminal con traje y con una cabeza en forma de manzana gruñona con lentes oscuros.

"También ofrecemos 1.200 dispositivos de juego (teléfonos inteligentes, consolas y PC). El hecho de que no puedas jugar en iOS no significa que no haya otros lugares excelentes para jugar Fortnite. Se uno de los 1.200 mejores comedores de manzanas del mundo en ganar uno de estos premios", afirma Epic Games.

Los premios incluyen tabletas Samsung, Playstation, Xbox, consolas Nintendo, y otros.

A raíz del retiro de la aplicación de la App Store, Epic Games inició una demanda contra Apple, a la que acusa de abusar de una posición dominante en su ineludible plataforma de descarga de aplicaciones.

La casa editora intentó además instalar en el juego un sistema de pago alternativo distribuido a través de Android, el sistema operativo de Google, presente en la mayoría de dispositivos distintos a los de Apple.

Como penalización, Fortnite también fue eliminado de Google Play Store, pero los jugadores de Android pueden descargar la aplicación por otros medios, directamente desde Epic Games Store, por ejemplo.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de AFP.

El grupo californiano ha indicado en varias ocasiones que las comisiones le permiten garantizar la seguridad de la App Store, tanto para los desarrolladores como para los usuarios.