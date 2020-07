Mascarillas con arte, diseñadas por el Museo Thyssen

Por EFE



Mascarillas con la imagen de un cuadro de Delaunay, Rothko, Mondrian o Renoir son algunas de las opciones que el museo ha puesto en marcha.



Una iniciativa en la que también se pueden encontrar dos modelos infantiles inspirados en el cuadro "El siglo XX", de Sándor Bortnyik y en "Bodegón con dado, 1923, 22" de Paul Klee, piezas todas ellas que forman parte de la colección del museo madrileño.





Teniendo en cuenta que los sanitarios no recomiendan guardar las mascarillas en bolsas de plástico para evitar el desarrollo de hongos, estos originales modelos incluyen una pequeña bolsa de tela para su transporte y conservación.



Según explican fuentes del museo, el tejido de la mascarilla ya está "preparado y homologado" de manera que no necesitan filtro ya que se trata de un tejido con acabado antimicrobial y antibacterial homologado 100 Class 2, y que no irrita en contacto con la piel, de especificación UNE 0065:2020.