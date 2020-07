Jeep civil CJ-2A cumple 75 años

Por estrategiaynegocios.net

Hace 75 años, el 17 de julio de 1945, nació el primer vehículo civil Jeep®, el CJ-2A. El modelo también fue el primero en presentar una parrilla delantera con siete ranuras, una marca registrada de los vehículos de la marca hasta el día de hoy. El CJ-2A no tuvo una vida tan larga: su producción duró cuatro años y terminó en 1949. Sin embargo, su importancia histórica es enorme y terminó dando origen a la familia CJ (abreviatura de Civilian Jeep - Jeep civil) que continuó hasta la década 1980 y cuya tradición perdura hoy en el Wrangler y Gladiator.



Con 215 mil unidades fabricadas, el CJ-2A se parecía mucho al pionero Jeep, el Willys MB. Pero ciertas características lo distinguieron: la puerta trasera que, a su vez, arrojó la llanta de repauesto hacia el lado derecho, los faros más grandes y la parrilla con siete ranuras, dos menos que en el MB. También tenía una tapa de combustible externa, además de otros elementos no incluidos en el predecesor militar. La transmisión T-90 reemplazó al T-84 del MB, pero se mantuvo el motor "Go-Devil". Varias características del CJ-2A, como el sistema de propulsión, la caja de transferencia Spicer 18 y los ejes flotantes (Dana 25 adelante y Dana 23-2 atras) se encontraron en varios vehículos Jeep en los años siguientes.



Los anuncios de Willys en ese momento promocionaban el modelo como un vehículo de trabajo para agricultores y trabajadores de la construcción. El CJ-2A podría estar equipado con asientos adicionales (pasajeros delantero y traseros), tomas de fuerza para implementos agrícolas, winche, quitanieves y otras herramientas. Otras opciones fueron un espejo retrovisor central, capota de lona, elevador hidráulico trasero, cortacésped, limpiaparabrisas dobles, luces traseras dobles, calentador, escalones laterales y protector del cepillo del radiador.



Linaje CJ



El CJ-2A tiene otro punto culminante en su historia. Dio origen a la extensa familia CJ, de vehículos todo terreno con carrocería compacta, construidos y vendidos por sucesivas generaciones de Jeep durante más de 40 años (de 1945 a 1986). En 1949, se introdujo el segundo miembro del linaje, el CJ-3A, con parabrisas de una pieza y eje trasero más fuerte, manteniendo el motor original de cuatro cilindros con cabeza en L.



El modelo fue actualizado en 1953, y se convirtió en el CJ-3B. Un año después, comenzó a ser ensamblado en Brasil. Tenía una parrilla delantera y un capó más altos que su predecesor militar para acomodar el nuevo motor Hurricane de cuatro cilindros. El CJ-3B permaneció en producción hasta 1968 y se fabricaron un total de 155,494 unidades en los Estados Unidos. Ambas versiones del CJ-3, A y B, reemplazaron la fuerza animal en las montañas de la región cafetera de Colombia y siguen siendo populares hasta el día de hoy, lo que incluye convertirse en la razón del festival anual de Yipao en la ciudad de Armenia.



En 1953, Willys-Overland fue vendida a Henry J. Kaiser por 60 millones de dólares. The Kaiser Company inició un extenso programa de investigación y desarrollo que ampliaría la gama de productos Jeep. Dos años más tarde, la compañía presentó el CJ-5, basado en el M-38A1 de 1951, utilizado en la Guerra de Corea. En relación con el CJ-3B, tenía distancia entre ejes y longitud total más largas.



Además, las mejoras en el motor, ejes, transmisiones y comodidad han convertido al CJ-5 en un vehículo de interés del público en los vehículos todoterreno. Las líneas de diseño eran más suaves, como los contornos redondeados de la carrocería. Se contaron más de 600 mil unidades hasta el final de la producción en 1983, uno de los mayores éxitos de la marca Jeep. En Brasil, el CJ-5 se fabricó de 1957 a 1982. También hubo el CJ-6, con distancia entre ejes alargada (2,56 m), introducido en 1956 y producido hasta 1975. Casi idéntico al CJ-5, podría tener cuatro puertas.



En los 16 años de propiedad de Kaiser, se han establecido fábricas en 30 países y los vehículos Jeep se han comercializado en más de 150 naciones. En 1965, el nuevo motor V6 Dauntless se introdujo como una opción tanto para el CJ-5 como para el CJ-6. Con 155 hp, casi duplicó la potencia dela motor estándar, de cuatro cilindros. Era la primera vez que un Jeep CJ podía equiparse con un V6.



Tradición que continúa hoy



En 1970, Kaiser Jeep fue adquirida por American Motors Corporation (AMC). Los vehículos 4x4 estaban más populares que nunca. En 1978, la producción total de vehículos Jeep alcanzaría los 600 vehículos por día, más de tres veces la producción al comienzo de la década. A partir de 1973, todos los CJ tenían un motor AMC V8 de 5 litros o 5,9 litros. El CJ-5 y el CJ-6 también recibieron ejes más robustos y frenos más grandes.



El primer cambio importante en el diseño de Jeep en 20 años se produjo en 1976, con el CJ-7. La distancia entre ejes era 25 cm más larga que en el CJ-5 para abrir espacio para la transmisión automática. Por primera vez, el CJ-7 ofreció techos de plástico moldeado y puertas de acero como opciones. El CJ-7 con una distancia entre ejes de 2,37 m y el CJ-5, de 2,12 m, se produjeron hasta 1983, cuando la demanda del modelo más grande dejó a AMC sin otra opción que descontinuar el CJ-5 después de 30 años de producción.



El Scrambler, presentado en 1981, era similar al CJ-7, pero con una distancia entre ejes más larga. Conocido internacionalmente como CJ-8, estaba disponible en versiones con techo o techo extraíble. Se fabricaron menos de 30,000 Scramblers hasta 1985, haciéndolos extremadamente populares entre los coleccionistas. El Jeep CJ-7 fue reemplazado en 1986 por el Jeep Wrangler, que trajo más tecnología preservando el estilo tradicional, para seguir el mismo camino. El modelo continúa evolucionando en el mercado hoy, estando en la cuarta generación. También vale la pena recordar que el CJ-8 tiene en la nueva camioneta Gladiator una heredera digna desde 2018.



En total, se han producido más de 1.5 millón de vehículos CJ, manteniendo no solo el estilo de carrocería básico durante 40 años desde su aparición, sino también la capacidad todoterreno y el espíritu de libertad.