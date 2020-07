Estas son las 10 películas originales de Netflix más vistas

Por Bloomberg



Netflix ha revelado las películas que fueron sus mayores éxitos de audiencia por primera vez.



Extraction, un thriller de acción protagonizado por Chris Hemsworth, generó la mayor audiencia de cualquier película original de Netflix en sus primeras cuatro semanas, según la compañía, que reveló una lista de sus 10 filmes originales más vistas. Le siguen Bird Box, Spenser Confidential y 6 Underground.



La lista proporciona la imagen más clara hasta la fecha de qué tipos de películas son más populares en el servicio de streaming que tradicionalmente no ha revelado datos de audiencia. Netflix comenzó a publicar esa información recientemente, a menudo en sus informes de resultados financieros trimestrales. Esta es la primera vez que la compañía revela una lista de sus 10 filmes originales más populares.



Las cuatro películas más vistas son filmes de acción o thrillers con las destacadas estrellas de cine Chris Hemsworth, Sandra Bullock, Mark Wahlberg y Ryan Reynolds. Tres comedias también figuraron en la lista, encabezadas por Murder Mystery, así como la cinta sobre el crimen organizado en el Estados Unidos de la postguerra, El Irlandés de Martin Scorsese.



Los 10 filmes se estrenaron en los últimos tres años y la mayor parte de ellos en los últimos 12 meses, lo que tiene sentido si se considera que Netflix ha ganado 43.6 millones de clientes desde principios de 2019. Cada nuevo estreno puede llegar a un público más amplio que las cintas anteriores.



Netflix ha logrado éxitos con géneros que en el pasado llenaban las salas de cine, pero ahora tienen dificultades para hacerse un hueco en un calendario de estrenos repleto de películas de cómics, secuelas de filmes animadas y cintas de terror de bajo presupuesto. El adulto estadounidense medio va al cine menos de cuatro veces al año.



Como resultado, los nuevos cineastas y el talento conocido de Hollywood han estado recurriendo a Netflix para hacer películas. Los hermanos Russo, que coescribieron y produjeron Extraction, también han hecho películas de Marvel. Asimismo, los veteranos cineastas Susanne Bier, Peter Berg y Michael Bay se incluyen en esta lista.



Netflix ha lanzado más películas originales que cualquier otro estudio importante de Hollywood en los últimos años. El servicio ha tenido un éxito particular durante la pandemia del COVID-19, que ha obligado a los cierres de las salas de cine y ha forzado a la mayoría de la población mundial a quedarse en casa.



“Queremos una película impactante cada dos semanas”, afirmó Scott Stuber, jefe de la división de películas de Netflix. “Para una persona, eso significa Extraction, para otra The Wrong Missy”.