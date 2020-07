Lanzarán documental sobre Tiger Woods en diciembre

POR AFP

Un documental que relata el ascenso, caída y épico regreso del golfista estadounidense Tiger Woods se estrenará en diciembre, anunciaron este jueves los productores.

La película, que se dividirá en dos partes, contendrá declaraciones inéditas de Rachel Uchitel, quien estuvo en el centro del escándalo sexual desatado alrededor de Woods en noviembre de 2009.

Uchitel "romperá su silencio por primera vez" en el documental, según el comunicado de anuncio del proyecto, que será emitido por la cadena HBO.

En febrero de 2010, Woods se disculpó en una declaración televisada por haber engañado con múltiples amantes a su entonces esposa, Elin Nordegren. La pareja se divorció seis meses después.

La primera parte del documental se estrenará el 13 de diciembre, cuatro semanas después del final del Masters de Augusta 2020.

Woods, que este jueves anunció que reaparecerá la semana que viene en el Memorial Tournament, defenderá en Augusta la chaqueta verde que ganó el año pasado, cuando logró su primera victoria importante desde 2008 al superar sus problemas de espalda.

El segundo y último capítulo del documental saldrá al aire el 20 de diciembre, solo 10 días antes del 45 cumpleaños de Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam.

El documental será creado por HBO Sports y Jigsaw Productions con un ganador y un nominado al premio Emmy, Matthew Heineman y Matthew Hamachek respectivamente, dirigiendo la película.

El proyecto se basa en el libro sobre Woods escrito por Jeff Benedict y Armen Keteyian e incluirá imágenes que aún no han visto la luz, además de entrevistas con el ex caddie de Woods Steve Williams y el ex golfista Nick Faldo, seis veces ganador de torneos de Grand Slam, entre otros.

El documental mostrará a Woods desde sus primeros años en los que aparecía en televisión como niño prodigio del golf, pasando por los tiempos en los que temió por no volver a caminar de forma normal por las lesiones y a su actual regreso al circuito PGA.

"Tiger Woods ha habitado nuestra conciencia colectiva como un prodigio, un pionero, un campeón, un ícono global, y luego un titular en los tabloides", dijeron los directores en una declaración.

"Después de meses de investigación e incontables horas de conversaciones reveladoras, descubrimos que siempre ha sido una proyección de expectativas desmesuradas", agregaron. "Su padre, sus patrocinadores y sus fans hicieron de Tiger Woods quien querían que fuera".

"Nuestro objetivo era sumergirnos en las profundidades y crear un retrato íntimo e inquebrantable de un hombre, que como todos nosotros, es imperfecto e inherentemente humano", afirmaron.

Regreso en el Memorial

Woods está a solo un triunfo de superar al legendario Sam Snead en el recórd de victorias en torneos de PGA, que ambos comparten actualmente con 82 títulos.

El golfista californiano tendrá una nueva oportunidad de convertirse en el más ganador de PGA la semana que viene cuando regrese a la competición en el Memorial Tournament, organizado por Jack Nicklaus.

"He echado de menos salir ahí fuera y competir con los chicos y estoy deseando volver", dijo Woods este jueves en Twitter.

El regreso de Woods al circuito, que reanudó sus actividades a mediados de junio tras tres meses cerrado por la pandemia de coronavirus, ocurrirá sin espectadores en el campo de Muirfield Village Golf Club de Dublin (Ohio).

PGA planeaba abrir por primera vez las puertas a un número limitado de aficionados el 16 de julio en el Memorial Tournament, pero tuvo que desechar esta idea ante la expansión de la pandemia a nivel local y nacional.

Woods posee un récord de cinco títulos del Memorial, levantando el trofeo en 1999, 2000, 2001, 2009 y 2012.

Capitán en la victoria de Estados Unidos en la Copa de Presidentes del pasado diciembre en Australia, Woods solo ha hecho dos apariciones en 2020 en el circuito, compartiendo el noveno lugar en Torrey Pines en enero y cayendo al 68 en Riviera en febrero.

Poco antes de que el circuito se pusiera en pausa por la pandemia, Woods abandonó en el Players Championship y el México WGC por sus problemas de espalda, pero en mayo parecía estar recuperado cuando derrotó en un partido benéfico a Phil Mickelson, acompañados ambos por las estrellas del football americano Tom Brady y Peyton Manning.