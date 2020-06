Alfa Romeo cumple 110 años

Por estrategiaynegocios.net



Ubicado en Arese, en las afueras de Milán, el Museo Alfa Romeo alberga más de 200 vehículos históricos, por lo que es el lugar natural para celebrar el 110 aniversario de Alfa Romeo. Como un regalo especial para todos los fanáticos "Alfistas" en todo el mundo, Alfa Romeo ahora abre al público las áreas de almacenamiento de colecciones privadas del museo, invitando a los visitantes a disfrutar de 150 automóviles adicionales, además de trofeos, obras de arte y motores de competición, aviones y vehículos acuáticos. La colección se divide en 18 zonas temáticas, que van desde los primeros autos de la marca, como el 20/30 ES, hasta los coches de Fórmula, con los modelos de Fórmula 1 y Fórmula Indy entre ellos.



Otros puntos destacados de la colección incluyen:



· Coches conceptuales, como el Caimano y el Protéo



· Prototipos, como Scrabble y Sprint 6C



· Modelos RL deportivos históricos, los 6C de Vittorio Jano, así como autos de carreras y de producción en serie más recientes



La colección también alberga trenes motrices notables, incluidos el 4C 1500 de la década de 1930 y el Fórmula 1 Turbo 415T.

Una historia vinculada a una nación

Como parte de las celebraciones, el museo presenta la nueva sección "Alfa Romeo en uniforme", dedicada a los automóviles de los carabinieri, la policía nacional de Italia. Desde el 1900 M "Matta" de carabinieri que ganó en su categoría en la Mille Miglia de 1951 hasta el legendario Giulia, el más emblemático de los modelos "Gazzella", más el 75, el Alfetta Alfa 90 y un peculiar Giulia Giardinetta, la nueva sección del museo “Alfa en uniforme” cuenta la historia de los autos y las épocas que han marcado la historia italiana.



Un acrónimo histórico para el futuro: GTA



Desde un punto de vista técnico y en términos de concepto, el nuevo Giulia GTA está inspirado en el Giulia GTA de 1965. Desarrollado por el brazo de carreras de Alfa Romeo Autodelta, el "Gran Turismo Alleggerita" (GTA) de 1965 se basó en el Giulia Sprint GT que acumuló éxitos deportivos en todo el mundo.



El nuevo Giulia GTA se basa en el Giulia Quadrifoglio y está equipado con una versión más potente del motor 2.9 V-6 bi-turbo con 540 hp. Con su amplio uso de materiales ultraligeros, se beneficia de una reducción de peso de 220 lbs (100 kg), logrando una mejor relación peso/potencia de su clase de 6.2 lbs/ hp (2.82 kg/hp). Además, se han desarrollado soluciones técnicas específicas para otras áreas como, a aerodinámica, comportamiento dinámico y manejo.



“Un recorrido de 110 años”



La marca ofrece un recorrido virtual por el museo a través de una serie de videos producidos para conmemorar este notable evento. La marca invitó a los fanáticos de todo el mundo a ver nuevas secciones del museo, disfrutar de contenido en video exclusivo y unirse a las celebraciones en línea a través de este link. Titulada "Un recorrido de 110 años", la serie de videos incluye:



1. Una introducción, que ofrece una vista panorámica del museo.



2. El concepto "Timeline", que describe la continuidad industrial de la marca.



3. El área de "Belleza", que combina estilo, diseño y estilo de vida.



4. La sección "Velocidad", un resumen de tecnología, espíritu competitivo y placer de conducir.



5. Una vista exclusiva del área de "Almacenamiento", con una colección de vehículos y artefactos que el público nunca antes había visto.



6. Una descripción general del "Archivo", que muestra fotografías, videos, dibujos técnicos, bocetos y registros de producción.







Tres compañeros de viaje excepcionales se unen a Alfa Romeo



La compañía suiza de relojes de lujo Eberhard & Co. fortalece su vínculo con Alfa Romeo al crear un nuevo cronógrafo de edición limitada para rendir homenaje al 110 aniversario. Un reloj único, el cronógrafo está diseñado para abarcar todo el contenido técnico y estilístico visto desde hace mucho tiempo en los productos Eberhard & Co., con el mismo atractivo deportivo y glamoroso que los modelos de Alfa Romeo.



La contribución del fabricante italiano de bicicletas Compagnia Ducale es la e-MTB Alfa Romeo 110th Anniversary, una bicicleta de montaña eléctrica que combina fuerza y ​​deportividad con la comodidad del pedaleo asistido. Su sensación atlética se refleja en las especificaciones tecnológicas, una batería potente pero silenciosa de 500 vatios, totalmente integrada en el marco, y en la llamativa librea creada conjuntamente con el Alfa Romeo Centro Stile, la oficina de diseño y construcción interna de la marca.



AUDES Group es el licenciatario oficial de la ropa Alfa Romeo, una asociación que comienza con una colección para celebrar el cumpleaños 110 de la marca. AUDES Group, diseña, produce y distribuye su colección de la marca Alfa Romeo en todo el mundo.



Presencia en Latinoamérica



En los países latinoamericanos, Alfa Romeo está en un momento de expansión, con presencia en mercados como Argentina, Chile y República Dominicana. Proximamente, la marca llegará a otras naciones de la región, como Colombia, Ecuador y Peru. "Alfa Romeo no solamente tiene una história especialísima como también vive un presente muy fuerte, con vehículos de calidad y performance increíbles en diferentes segmentos, como el hatch Giulietta, el sedán Giulia y el primer SUV de Alfa Romeo, Stelvio", afirma Nicholas Parkes, director de Operaciones Comerciales de FCA en la región.