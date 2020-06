Por RTVE.es



La oleada de protestas contra el racismo y la brutalidad policial a partir de la muerte Floyd, asfixiado en el suelo bajo la rodilla de un policía blanco en Mineápolis, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se ha representado durante años a los negros en la industria cultural estadounidense, dominada predominantemente por una mayoría blanca.



Una de las últimas consecuencias ha sido la retirada de la película Lo que el viento se llevó de la plataforma de streaming estadounidense HBO Max. La compañía ha eliminado el filme de su catálogo por la descripción racista de su historia y personajes, lo cual "en estos momentos es irresponsable mantener sin una explicación y denuncia de esas descripciones", según ha explicado al portal Variety un responsable de esta plataforma.



Lo que el viento se llevó retrata la vida de Scarlett O'Hara, hija de los propietarios de una plantación de algodón de Georgia, con la Guerra de Secesión como telón de fondo. Esta novela de Margaret Mitchell fue premiada con el premio Pulitzer en 1936. Tres años después, el director Victor Fleming la llevó a la gran pantalla y al año siguiente fue galardonada con 10 premios Oscar. El Oscar a la mejor actriz de reparto recayó en Hattie McDaniel (que interpreta el personaje de Mammy en la cinta), convirtiéndose en la primera persona negra en recibir una estatuilla. Eso sí, no pudo disfrutar de la gala sentada junto a sus compañeros, sino desde el final de la sala debido a las leyes de segregación racial del momento.

Lo que el viento se llevó "idealiza la esclavitud"



La decisión de la retirada de Lo que el viento se llevó ha tenido lugar después de que el guionista de la película Doce años de esclavitud, John Ridley, publicara un articulo en Los Angeles Times sobre la necesidad de retirar este clásico "por idealizar la esclavitud". El guionista pide expresamente a los proveedores de contenidos que "revisen sus catálogos" porque, aunque retratan momentos concretos de la historia, películas como Lo que el viento se llevó "perpetúan algunos de los estereotipos más dolorosos de la gente de color [...] y legitima la idea de que el movimiento secesionista era más noble de lo que realmente fue: una sangrienta insurrección para mantener el "derecho" a poseer, vender y comprar seres humanos".



"No se trata de ejercer la censura, sino de reintroducir esta película junto a otras que dieran una visión más amplia de lo que realmente era la esclavitud y los estados confederados o, quizás, acompañar estas películas de charlas que expliquen estas narrativas, dando voz a diferentes perspectivas y no solo visibilizando los puntos de vista de la cultura predominante. Ni siquiera incluye ningún tipo de aviso o disclaimer antes de la película", explica Ridley.



Como respuesta a esta petición, un día después HBO Max ha eliminado de su catálogo este clásico de Hollywood, asegurando que volverán a incluirla en su plataforma dentro de unos días pero "con análisis del contexto histórico y una denuncia de cómo se describe. Pero se presentará como fue creada originalmente, porque de hacer lo contrario sería negar que esos prejuicios existieron. Si queremos construir un futuro más equitativo e inclusivo, tenemos que entender primero nuestra historia".

¿Es racista el origen del término "música urbana"?

Más allá del cine, la música también se plantea si debe cambiar algunas etiquetas de su industria. Hace unos días el sello discográfico Republic Records (división de Universal Music Group), que trabaja con artistas como The Weeknd, Drake, Ariana Grande, Taylor Swift o Justin Bieber, anunció la eliminación del término "urbano" del vocabulario de su empresa, tanto para definir departamentos, artistas así como géneros musicales. Desde hace tiempo se plantea si el término "urbano" tiene connotaciones racistas (sobre todo en Estados Unidos), y si no sería más correcto utilizar otra terminología más concreta como "música hip hop", "rap", etc. Dicho de otra manera, ¿hay tendencia a categorizar como "urbano" a los artistas negros y como "pop" a los artistas blancos?



Este debate lo planteó el músico Tyler, The Creator hace unos meses en los premios Grammy, al reflexionar ante los medios sobre si incluir la categoría de "urbano" en estos premios era una "manera políticamente correcta de referirse a la n-word" (término empleado para la palabra nigg*r, muy despectiva para referirse a las personas afroamericanas). Tyler instó a la Academia de los Grammy a que revisen su tratamiento hacia los artistas negros, reafirmando que a él mismo le gustaría ser reconocido en algún momento en categorías como artista pop y no siempre bajo la etiqueta de "urbano".



Antes de la queja de Tyler, The Creator, otras voces invitaron a reflexionar sobre lo que implica el concepto "música urbana". El sociólogo Elijah Anderson lleva años hablando de que el concepto "urbano" es una noción basada en el "icono de gueto".



"Para muchos estadounidenses el gueto es donde vive la gente negra, simbolizando una parte muy concreta de la ciudad marcada por la pobreza, el crimen, las drogas y la violencia. Con la ayuda de la representación de esta idea en los medios y en la cultura popular, el gueto ha alcanzado un estatus icónico, siendo una representación muy estereotipada cargada de prejuicios y discriminación", explica Anderson en uno de sus artículos académicos.



Al hilo de esta reflexión, el periodista Kehinde Andrews añade que, por tanto, hablar de "música urbana" es "un estereotipo que elimina la diversidad de la música negra. La música negra puede que ahora tenga mayor protagonismo en las ciudades, pero sus raíces están en el reggae de las montañas de Jamaica, en el blues de los pueblos sureños o en los ritmos de las aldeas africanas. Y ligar la música negra a su localización urbana permite la gentrificación de todos sus géneros", que ejemplifica con el hecho de que Ed Sheeran fuera premiado en 2014 dentro de la categoría de artista "negro o de música urbana" en un programa de BBC Radio. Además, el periodista recuerda que otros géneros como el punk, muy asociado también a los barrios de las grandes ciudades, no se etiquetan como "género urbano".

Cancelación de Cops y la creadora de Friends pide perdón por poco inclusiva

La publicación de Ridley también ha llevado a que la cadena Paramount Network cancele la emisión de Cops, un formato de telerrealidad en emisión desde 1989 que retrata el día a día de los policías estadounidenses y que desde hace años ha sido acusado de asociar más a las personas negras que a las blancas con delitos violentos. Según Entertainment Weekly, "la serie cancelará de forma permanente".







En esta línea también destaca las últimas declaraciones de la creadora de la serie Friends, Marta Kauffman, lamentando la falta de diversidad de sus personajes. O la decisión de la plataforma Disney+, que desde su lanzamiento (a finales de abril, antes de la muerte de Floyd) ya excluyó de su catálogo la película Canción del sur por "ofensiva", según la describió Robert Iger, director de la compañía. La cinta, filmada en 1946, representa historias de los esclavos afroamericanos y desde su estreno se tildó de racista. Posteriormente no se llegó a comercializar ni en VHS ni en DVD.