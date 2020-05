J.K. Rowling publica gratis en línea un cuento para niños confinados

Por AFP



La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga de Harry Potter, anunció el martes que publicará gratuitamente en línea y por entregas una novela escrita hace diez años para entretener a los "niños confinados".



Desde el martes y hasta el 10 de junio, se difundirá cada día en una web dedicada a ello uno o más de los 34 capítulos de "The Ickabog", cuento que debe su título al personaje de fantasía que lo protagoniza.



Trata los "temas eternos" de "la verdad y el abuso de poder", según su autora.



"Escrito para ser leído en voz alta, 'The Ickabog' es un cuento de hadas ambientado en un país imaginario y no tiene nada que ver con el resto de la obra de J.K. Rowling", dice en un comunicado, asegurando que la historia está dirigida a "niños de 7 a 9 años, pero puede ser disfrutada por toda la familia".



Rowling la había escrito hace más de diez años para leérselo a sus propios hijos antes de dormir.



"La idea de 'The Ickabog' me vino cuando todavía estaba escribiendo 'Harry Potter', quería publicarla después", explicó la escritora en su página web.



Pero la novelista británica decidió finalmente alejarse de la literatura infantil por un tiempo, dejando el borrador cubriéndose de polvo "en el ático durante una década".



Sin embargo, "en una cena hace unas semanas, planteé la idea de bajarlo del ático y publicarlo gratis para los niños confinados", explica.



Convencida por el "entusiasmo conmovedor" de sus hijos ahora adolescentes, la autora decidió ponerlo a disposición de "los niños confinados que necesitan una distracción durante este extraño y difícil período que estamos atravesando".



Varias traducciones también estarán disponibles "en breve", según el comunicado.



A partir de noviembre, la historia estará disponible en formato de libro impreso, audio libro o ebook.



Según el comunicado, los beneficios de estas ventas serán donados en su totalidad a "proyectos de ayuda a grupos particularmente afectados por la pandemia".