Post covid-19: Costa Rica se coloca como el destino ideal para viajar

¿Cuándo se reactivará el turismo? Es la pregunta que muchos se hacen en esta época de covid-19. Muchos ya están planeando sus próximas vacaciones y conociendo las ofertas turísticas que tiene cada país.

Costa Rica sería uno de los mejores destinos a visitar cuando pase la crisis del coronavirus, de acuerdo con diversas publicaciones internacionales. ¿Por qué? Por su buen manejo de la pandemia y robusto sistema sanitario, según expertos en turismo y medios internacionales.

Medios como El País de España, ABC y Condé Nast Traveler de Estados Unidos y BBC Mundo del Reino Unido, entre otros, han destacado la labor del país centroamericano, que además registra una de las menores tasas de mortalidad por el nuevo coronavirus en el mundo.

Incluso, el país dio de qué hablar, luego que una familia británica que recreara el bosque tropical de Costa Rica en su casa luego de cancelar su viaje.

“La ventaja es que Costa Rica no tiene una imagen de turismo de masa como Punta Cana, por ejemplo. Los destinos que concentran muchos turistas en una sola zona sí se van a ver muy afectados por la problemática del distanciamiento social”, sopesó Antoine Cros, representante regional para Air France-KLM, de acuerdo con una publicación del periódico La República de Costa Rica.

Ayudar a las líneas aéreas también será indispensable para aprovechar la ventaja de que se nos perciba como un destino seguro, analizó por su parte Mauricio Ventura, exministro de Turismo.

En tanto, los turistas no vendrán “en carrera”, por lo que invertir en publicidad será importante también.

Menos ingresos y boletos más caros por cumplir con las medidas de distanciamiento social en los aviones, harán que la reactivación sea lenta, añadió Ventura.

En este escenario, el país tendrá que abaratar costos también para los turistas extranjeros, como ya anunció el Instituto Costarricense de Turismo que lo hará con turistas nacionales.

Esto considerando que el turismo post coronavirus estará marcado por viajeros más jóvenes con menor capacidad de ingresos, ya que la población retirada o mayor será más cauta con sus viajes, al ser la más vulnerable al virus.

El panorama más alentador de la llegada de turistas para lo que resta de 2020 es de unos 300.000 visitantes, suponiendo que en agosto se reanuden los vuelos, estimó la Cámara Nacional de Turismo.

