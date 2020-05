Banksy dedica su más reciente obra a los 'superhéroes' de la pandemia

Por Expansion.mx



Un niño elige a una enfermera como la superheroína con la que quiere jugar en lugar de Batman o el Hombre Araña en la nueva obra de arte de Bansky, que resume la gratitud que los británicos han sentido hacia el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) durante la crisis del coronavirus.



La pintura del artista callejero, cuya identidad se desconoce, fue revelada este miércoles en el Hospital Universitario Southampton, en el sur de Inglaterra.



Una imagen de la obra también fue publicada en la página de Instagram de Bansky con el epígrafe Game Changer.



La directora ejecutiva del hospital, Paula Head, dijo: "Estoy muy orgullosa de revelar esta increíble obra de arte Painting for Saints, creada por Banksy como agradecimiento a todos aquellos que trabajan con y para el NHS y nuestro hospital". "Un telón de fondo inspirador para hacer una pausa y reflexionar en estos tiempos sin precedentes", agregó en Twitter.



Esta no es la primera obra de Bansky inspirada en el Covid-19. El mes pasado, publicó escenas de sus tradicionales ratas hechas con stencil corriendo desbocadas en un baño, acompañadas del comentario: "Mi mujer odia cuando trabajo desde casa". Su mural Girl with a Pierced Eardrum fue actualizado con el agregado de una mascarilla quirúrgica azul, aunque esto no fue confirmado por él en su cuenta de Instagram.



La nueva pintura se exhibirá en el hospital hasta después de que termine el confinamiento y luego será subastada para ayudar a organizaciones benéficas del NHS, según la BBC.

Ver esta publicación en Instagram . . Game Changer Una publicación compartida de Banksy (@banksy) el 6 May, 2020 a las 9:50 PDT