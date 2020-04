’Queen’ presenta su homenaje a quienes luchan contra el covid-19

Por Agencias

La legendaria banda británica ‘Queen’, compuesta en este tiempo por Brian May, Roger Taylor y Adam Lambert, se reunieron vía redes sociales para rendirle homenaje a los profesionales de la salud que combaten la pandemia del coronavirus por alrededor del mundo.

Los músicos adaptaron la clásica versión “We are the champions” a “You are the champions”.

La reversión se masificó rápidamente por redes sociales, aplaudiendo el tributo realizada por una de los conjuntos de rock más populares de la historia.