La célebre playa de surf Bondi Beach reabre ante caída de casos en Australia

Por AFP

Los surfistas y quienes nadan volverán a la célebre playa Bondi de Sídney la semana próxima, cerrada casi un mes y medio durante el pico de caso de coronavirus, anunciaron este miércoles las autoridades australianas.

Sin embargo, la playa permanecerá cerrada para quienes quieran ir a tomar sol, correr o disfrutar en familia, en un esfuerzo para mantener las estrictas reglas de distanciamiento social de Australia.

La alcaldesa de Waverley, en las afueras de Sídney y donde se encuentra Bondi, Paula Masselos, afirmó que los habitantes de la zona podrán volver a surfear y nadar a partir del 28 de abril únicamente a partir de dos puntos de acceso.

"Lo que harán esos corredores es brindar un acceso seguro a las aguas para los nadadores y surfistas solamente, es decir para hacer ejercicio en el agua", indicó Masselos a la prensa en Sídney.

"La arena sigue cerrada, lo que significa que no se puede correr, no puede haber reuniones y no pueden llevar a sus hijos a jugar a la arena", agregó.

Bondi y las playas vecinas fueron cerradas a fines de marzo luego de que circularan fotos en las redes sociales que mostraban a jóvenes juntos en la arena desafiando la prohibición de reuniones al aire libre.

El área fue designada "punto caliente" de la covid-19, luego de que se detectasen más de 180 casos entre mochileros y residentes locales. Las autoridades decidieron entonces poner en funcionamiento una clínica de detección rápida de la enfermedad.

Australia ha registrado más de 6.600 casos y 74 muertes de covid-19.