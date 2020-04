Estrellas unidas en megaconcierto para apoyar a trabajadores de la salud

Por AFP

Un mundo confinado en sus hogares disfrutó de una maratón musical global a beneficio de los trabajadores de la salud, un evento especial en el que compartieron cartel estrellas como Taylor Swift y The Rolling Stones.

Este espectáculo virtual, respaldado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se realiza para saludar y apoyar el trabajo de los médicos y personal de salud que combaten la pandemia del nuevo coronavirus.

La crisis sanitaria global mantiene a unos 4.500 millones de personas confinados en sus casas.

Con una transmisión previa de seis horas que se pudo seguir por internet, el evento, con la curaduría de la cantante pop Lady Gaga, incluyó espectáculos de los artistas como Annie Lennox y Luis Fonsi, así como la presencia de actores como Don Cheadle y Samuel L. Jackson o la estrella estadounidense del fútbol femenino, Megan Rapinoe.

En el horario central estuvieron Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish.

La conducción a cargo de tres conocidas personalidades de la televisión estadounidense: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Los cuatro integrantes de The Rolling Stones -Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood- también estuvieron en el recital.

Lady Gaga, por su parte, indicó que este megaconcierto, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa") busca contar "historias globales de triunfo y esperanza".

"Podemos hacer algo para llevar alegría y un respiro a los rincones de la Tierra", agregó.

El evento no solo buscaba el entretenimiento sino funcionar como un "un grito movilizador" para colaborar con organizaciones de ayuda locales.