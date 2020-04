Policías panameños interpretan a Blades y Queen durante cuarentena

Por AFP

Ataviados con sus uniformes, mascarillas y guantes, policías de Panamá bailaron e interpretaron canciones de Rubén Blades, Diego Torres y Queen para entretener a los panameños confinados en sus casas por la pandemia de la covid-19.

Ante la atenta mirada de varios vecinos desde uno de los altos edificios que destacan en Ciudad de Panamá, en el barrio de San Francisco, los agentes ejecutaron las piezas durante unos 20 minutos.

Por un instante, los uniformados se sintieron artistas interpretando los temas "Amor y control" y "Patria", del panameño Rubén Blades; "Color esperanza" del argentino Diego Torres y "We are the Champions" del grupo británico Queen, entre otros.

Los residentes, algunos con banderas panameñas, bailaron en los balcones al ritmo de los policías, que grabaron con sus celulares el momento.

"Hay ciertas normas sanitarias que tenemos que seguir y ellos están en su departamento, están limitados por el espacio y nosotros tratamos de llevarles algo de felicidad, alegría, esperanza y fe", dijo a la AFP el comisionado de la policía, Felipe Cruz.

"Vamos a seguir haciendo esto todos los fines de semana, hasta que matemos al coronavirus y no él a nosotros", añadió Cruz.

Para evitar su expansión, el gobierno panameño ha decretado una cuarentena total en la que no se puede salir los domingos. El resto de la semana está restringido el movimiento de personas en la calle en función del sexo y el número de cédula de identidad.

"Es muy bonita la iniciativa de la Policía Nacional, compenetrándose con el pueblo y la gente que está en su casa, que es donde debe estar", indicó a la AFP, Rubén Pinzón, uno de los vecinos del barrio.

"Yo creo que esto debiera ser todos los domingos", agregó.

Pese a las medidas restrictivas, unas 9.000 personas han sido retenidas o sancionadas por violar, desde el 19 de marzo, las medidas de cuarentena.

"Los próximos días es vital seguir estrictamente las medidas sanitarias para evitar que este coronavirus siga avanzando en Panamá. Es un periodo crítico", advirtió este domingo el viceministro de Seguridad, Ivor Pitti.

La situación ha obligado a que el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa haya hecho la bendición de Pascua en un "papamóvil" en un recorrido por las calles de la capital panameña.