6 Películas para vivir la cuarentena del COVID-19

Por Patricia Puentes/CNET



Me imagino que tú también debes estar combatiendo el estrés, aburrimiento y la falta de vitamina D causado por estos días de encierro pegado a los grupos de WhatsApp y las últimas noticias sobre la pandemia del coronavirus que tiene a medio planeta sin poder salir de casa.



Y bueno, lo del teletrabajo en pijama sonaba muy bien, pero a estas alturas ya debes estar entumecido. Y seguramente hasta preferirías tener que vestirte para ir a la oficina.



Si, como a mí, lo que más te apetece es salir de excursión y reencontrarte con algunos de los rincones naturales más hermosos de este planeta nuestro, tengo algunas recomendaciones cinematográficas que tal vez puedan ayudarte en estos días de encierro.

Up (2009)





El décimo título de la filmografía de Pixar, Up, está protagonizada por un ancianito gruñón dispuesto a cumplir el deseo de su esposa recientemente difunta y descubrir las cataratas del Paraíso en algún rincón misterioso de América del Sur.



Se acaba apuntando a la aventura de forma accidental un boy scout persistente. La peli también viene con casas voladoras, perros que hablan obsesionados con las ardillas y un pájaro de lo más exótico llamado Kevin. Y bueno, una animación que permitirá que te pierdas entre las nubes y te entren ganas de organizar tu próxima escapada.

The Descendants (2011)





Como que lo de irse a una playa paradisíaca hawaiana no es posible en estos momentos, tenemos una alternativa: The Descendants.



Esta película de Alexander Payne protagonizada por George Clooney y Shailene Woodley ganó un Oscar por su guión y te deja apreciar el lado menos turístico, pero igualmente seductor, de las islas hawaianas. Se filmó entre las islas de O'ahu y Kaua'i y se centra en la historia de Matt King, el personaje de Clooney: su esposa está en coma después de un accidente náutico, tiene que lidiar con sus dos hijas adolescentes y además debe decidir qué hacer con una importante herencia familiar.



Y bueno, al verla siempre puedes fantasear también sobre tus próximas vacaciones.

Wild (2014)





Reese Witherspoon protagoniza y produce esta historia basada en los hechos reales recogidos en la biografía homónima de Cheryl Strayed sobre una mujer que a forma de penitencia y tras la muerte de su madre decidió hacer a pie y sola las 1,100 millas del Pacific Crest Trail, un camino que recorre toda la Costa Oeste estadounidense.



Jean-Marc Vallée de Big Little Lies dirige esta película con una banda sonora que incluye a Lucinda Williams, Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel y Leonard Cohen. Y el paisaje va a hacer que te entren ganas de ponerte las botas de hacer excursiones. Pero tranquilo, tampoco como para que quieras hacer el Pacific Crest Trail entero.

Force Majeure (2014)





Esta coproducción europea dirigida por Ruben Östlund (The Square) está protagonizada por una familia de suecos perfectos que van de vacaciones a esquiar a los Alpes franceses. Las cosas se complican cuando una avalancha de nieve causa un accidente en el resort donde se alojan y el padre de familia sale corriendo, olvidándose del bienestar del resto de la familia.



Force Majeure incluye montañas monumentales, nieve y reacciones humanas primigenias (y salvajes) en un entorno muy natural. Y con ella te vas a poder reencontrar con tu pelirrojo preferido de Game of Thrones: Kristofer Hivju.



Y bueno, si la historia te apasiona, siempre puedes ver la versión estadounidense de esta película, titulada Downhill, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell y que se estrenó en febrero de este año.

Leave No Trace (2018)





Vivir en una casa, ir a trabajar y tener una rutina no es para todo el mundo. Sobre todo si has tenido experiencias traumáticas previas. Eso es lo que nos explican en Leave No Trace.



Esta película independiente de la directora de Winter's Bone, Debra Granik, está protagonizada por Ben Foster y Thomasin MacKenzie, la adolescente de Jojo Rabbit. Foster interpreta a un veterano de la Guerra de Irak con trastorno por estrés postraumático y que vive en un bosque de Oregón junto a su hija adolescente.



Leave No Trace te va a hacer entender la relación que deberíamos tener con la naturaleza, procurando realmente no dejar rastro. Y también te va a hacer apreciar de una forma especial esa casa en la que vives y de la que ahora debes estar un poco harto.

Midsommar (2019)





A pesar de que buena parte de Midsommar transcurre a plena luz del día y en un maravilloso rincón de la naturaleza sueca en pleno verano, no descartamos que al verla te sientas en realidad un poco atrapado (además de aterrorizado).



Pero te recomendamos mucho esta historia de un grupo de amigos estudiantes de doctorado, y la novia de uno de ellos (Florence Pugh), que se van a Suecia para presenciar un ritual estival que debería ser una presencia antropológica única y acaba siendo terrorífico. Con Midsommar es fácil entender por qué 2019 fue el año revelación de Pugh como actriz imprescindible.