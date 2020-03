Aerosmith: No propagues la enfermedad, quédate en casa

Por EUROPA PRESS

Aerosmith son los últimos músicos en alertar sobre la importancia de la solidaridad colectiva e internacional para detener la expansión global del coronavirus.

La banda estadounidense, cuyos miembros están ya en el entorno de los setenta años, ha acudido a las redes sociales para escribir un mensaje titulado #BeatTheVirus (Vence al virus):

"Puedes tenerlo y no saberlo. No propagues la enfermedad. Quédate en casa tanto como puedas. Lávate las manos con frecuencia y trata de mantenerte a un par de metros de distancia. Ahora es el momento de participar en línea y no en persona. No se trata solo de ti, se trata de nosotros... ¡Todos nosotros!"