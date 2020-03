Comenzó la gira del holograma de Whitney Houston

Por Infobae



La crítica especializada pone en duda el espectáculo, pero los fans agradecen tenerla de vuelta. Este fenómeno que sorprende y desilusiona por igual se llama “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour” y ya tuvo sus primeras presentaciones en el Reino Unido.



Una empresa británica y la familia de la cantante fallecida en 2012 prometen celebrar la increíble vida, el trabajo y el legado eterno de la artista femenina más premiada de todos los tiempos.

La anuncian como “La Reina del Pop”, aunque esa corona se sabe que la tiene Madonna. Se habla de tecnología de vanguardia y arreglos remasterizados digitalmente para lograr la voz más vívida que un muerto haya tenido jamás. Por supuesto, la lista de temas está llena de hits ("I Wanna Dance With Somebody”, “How Will I Know”, “Higher Love” y “I Always Love You”, entre otros) y acompañada de una banda en vivo de excelencia, además de cantantes, bailarines, un escenario que anuncian como “vanguardista” y una iluminación impresionante. La duda es si todo eso alcanza para llenar el vacío de una mujer talentosa e inolvidable, que ya no está.





“Un espectáculo de hologramas tiene que ver con la imaginación y la creación de un ‘factor sorpresa’ que se extiende a una experiencia increíble para disfrutar en los próximos años, Whitney no está con nosotros, pero su música vivirá con nosotros para siempre. Sabemos que tomamos la decisión correcta al asociarnos con BASE porque entienden lo importante que es producir un holograma fenomenal. También saben cómo involucrar a sus fanáticos con una experiencia auténtica de Whitney, que resonaría en todo el mundo debido al estatus icónico que creó durante tres décadas. Sus admiradores no merecen menos, porque ella dio nada menos que lo mejor de sí misma”, anunció por escrito Pat Houston, ex manager de Whitney y actual Presidente y CEO de The Estate of Whitney E. Houston.



Pat llevó adelante las negociaciones en nombre de los dos hermanos de Whitney, Gary Garland (hijo de diferente padre, por eso tiene otro apellido) y Michael Houston, y de su madre, Cissy.

El 11 de febrero de 2012, el mundo se enteraba que en Beverly Hills, California, y con 48 años de edad, Whitney Houston había muerto.



La encontraron ahogada en la bañera del cuarto de hotel en el que se hospedaba, con el cuerpo colapsado por las drogas. Iba a actuar en la entrega de los premios Grammy y sufrió una sobredosis por consumo de estupefacientes.



Pat quedó a cargo de los negocios de la familia ya que la única hija de la artista también falleció, en 2015.



Los fans, que son muchos en todo el mundo, se alegraron con esta iniciativa y (aunque no se agotaron) compraron suficientes tickets para que la gira siga adelante.



Los que no fueron para nada complacientes fueron los críticos. La reseña publicada en el británico The Guardian, por ejemplo, fue despiadada: “Es inquietantemente realista, mueve sus brazos inusualmente flexibles, en ocasiones hace movimientos bruscos, sumado al hecho de que apenas mueve un pie en cada dirección desde el centro del escenario. La boca no siempre parece sincronizada con la voz. Holo-Whitney ciertamente no parece abrir su boca lo suficiente como para emitir los gigantescos ‘whoa-oh-ohs’ que supuestamente están saliendo de ella”. Dos estrellas de cinco fueron el resultado de esta experiencia medio aterradora que vivió el cronista, esa noche en el M&S Bank Arena, de Liverpool.





La gira europea del holograma Houston está levantando polvareda y todo hace pensar en que la prensa especializada se ha puesto de acuerdo en declararlo como un espectáculo entre mediocre y bizarro.



Jennifer Ruby escribió en el Daily Mail: “Durante su número de apertura, con ‘Higher Love’, el holograma de Whitney recorre el escenario con pequeños pasos de geisha, tocando ocasionalmente el micrófono con dedos elegantes, como lo hizo Whitney en la vida real. Incluso tiene un pañuelo imaginario para limpiar su sudor imaginario”.



El tour europeo termina el 1 de abril en Suiza y luego se va a Las Vegas, donde se realizarán presentaciones ¡casi todas las noches! Hasta el 20 de diciembre, inclusive. Pueden cambiar el staff de bailarines, sonidistas, iluminadores, pero la estrella siempre es la misma. Porque, está claro, el mayor beneficio de este tipo de espectáculos es que el protagonista no se cansa nunca. Porque es un holograma.