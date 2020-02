Revelado el título provisional de Spider-Man 3

Por EUROPA PRESS

La tercera cinta en solitario del Spider-Man de Tom Holland sigue viento en popa. La producción ya cuenta con título de trabajo, aquel que se usa para evitar posibles filtraciones hasta que los estudios decidan revelar públicamente el título que tendrá de forma definitiva. El rodaje, que comenzará en julio, se hará bajo el título en clave 'Serenity Now'.

Ha sido el último número de la Production Weekly la que ha revelado que la cinta se rodará como 'Serenity Now'. De esta forma, se sigue la tendencia de los dos títulos anteriores, que hacían referencia a la mítica sitcom de los 90 'Seinfeld'. 'Spider-Man: Homecoming' se filmó con el título 'Summer of George', mientras que 'Lejos de casa' se grabó como 'Fall of George'.

'Serenity Now' hace también referencia a una expresión que se utiliza como mantra con el que se ejercita la calma, reduciendo el estrés. Aunque, a priori, no signifique nada, podría estar relacionado con la trama que tenga Peter Parker en su tercera aventura en solitario.

GUIÑO A LA MÍTICA SITCOM DE LOS 90

'Spider-Man 3' no es la única producción de Marvel en hacer guiños a iconos pop del cine o la televisión. "Elegimos nombres en clave que nos hacen reír", declaró el productor Eric Hauserman Carroll sobre 'Spider-Man: Homecoming' en 2017 a Comicbook. "En ese momento, en Los Ángeles estaban reponiendo 'Seinfeld' y cuando llegábamos al set todos comenzamos a hablar de ello, así surgió el nombre", explicaba.

Si no hay contratiempos, el rodaje de 'Spider-Man 3' comenzará en julio y se extenderá hasta octubre. Atlanta, Nueva York y Los Ángeles serán los escenarios estadounidenses de la cinta, que volverá a Europa al tener secuencias que serán filmadas en Islandia. Su estreno está programado para el 16 de julio de 2021.