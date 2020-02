Harrison Ford quiere que Indiana Jones 5 sea como Marvel

Por EUROPA PRESS

Harrison Ford se prepara para volver a interpretar al mítico explorador en Indiana Jones 5, la nueva entrega de la saga dirigida por Steven Spielberg que llegará a los cines en julio de 2021.

En unas sorprendentes declaraciones, el célebre intérprete ha comparado esta nueva cinta con las películas de Marvel Studios, dejando claro que aspira a tener un gran éxito para a la vez sorprender y no "decepcionar" a los fans.

"Realmente no quiero darles lo que quieren ver. Quiero darles algo que no hayan previsto", aseguró Ford en declaraciones con Hey U Guys. El actor indicó que la audiencia está acostumbrada "a un cierto grado de decepción al volver al mismo lugar", y que no es eso lo que pretende con Indiana Jones 5. Como ejemplo, Ford señaló las películas de Marvel, que considera "un espectacular ejemplo de éxito, que funciona de la manera inversa" y que, sencillamente, "lo clavan".

"No vamos a hacer otra Indiana Jones a no ser que estemos en una posición de clavarlo. Queremos ser los mejores", sentenció Ford con seguridad. "Tenemos algunos problemas de agenda y unas pocas cosas que hacer con el guion, pero estamos determinados a encontrar la solución", concluyó el actor sobre el rodaje, que comenzará en abril de este año.

Ford, que protagoniza la recién estrenada cinta de Chris Sanders La llamada de lo salvaje, reveló recientemente que Indiana Jones 5 ahondaría en el pasado del personaje, mostrando partes de la historia del intrépido profesor de arqueología que no aparecieron hasta el momento. Unas revelaciones que podrían anticipar la vuelta de Karen Allen interpretando a Marion.

Las entregas anteriores de la saga -En busca del arca perdida, Indiana Jones y el templo maldito, Indiana Jones y la última cruzada e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal- convirtieron al explorador en todo un icono popular, recaudando casi US$2.000 millones en taquilla.