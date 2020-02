'Parasite' apunta a sorprender en los Oscar en medio de la falta de diversidad

Por Expansion.mx



La temporada de premios de Hollywood llegará este domingo a su clímax con la entrega de los Oscar, luego de meses marcados por sorpresivas películas y un renovado malestar por la falta de diversidad, la surcoreana Parasite podría arrebatar la victoria a los grandes nombres de la industria.



Mientras que Joker ostenta 11 nominaciones, el drama sobre la Primera Guerra Mundial, 1917, aspira a llevarse el premio a Mejor Película si continúa con la racha que la ha hecho acreedora varios galardones en los últimos cinco meses.



Pese a los indicios que la colocarían entre las favoritas de los 8.000 votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la película dirigida por Bong Joon Ho también compite con la aclamada Once upon a time in Hollywood, la novena y quizá penúltima película del estadounidense Quentin Tarantino.



"En este momento, parecería que 1917 podría perder", comenta Alison Willmore, crítica cinematográfica del sitio Vulture. "Puedo ver un mundo en el que Parasite sería una gran posibilidad. Es muy querida. Una vez superado esto, podría haber una posibilidad para Once upon a time in Hollywood.

En la categoría donde prácticamente no habría duda de que Parasite se llevará la estatuilla en Mejor Película Extranjera y haría historia si la comedia negra sobre ricos y pobres en la moderna Seúl obtiene también la estatuilla a Mejor Película.



La saga de la mafia de Martin Scorsese The Irishman parece haber perdido impulso pese a la lluvia inicial de elogios y de un elenco que incluye a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.



Sin embargo, no logró obtener premios importantes para sus actores o su director, frustrando probablemente la esperanza de Netflix de recibir su primer Oscar a mejor película.