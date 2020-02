¿Más de Baby Yoda? Regresa en la próxima temporada de Mandalorian

Por AFP

Disney aumentará la presencia de Baby Yoda en la próxima temporada de "The Mandalorian" que se estrena en octubre, dijo el jefe de la empresa Bob Iger este martes, asomando una posible serie independiente -o "spinoff"- con el adorable personaje que se hizo viral.



La serie de acción real de "Star Wars" se estrenó el año pasado con el lanzamiento de la plataforma de streaming Disney+, seduciendo tanto a críticos como fanáticos del universo Star Wars.



La segunda temporada se emitirá el próximo octubre, cuando se espera que la plataforma sea lanzada en América Latina.



Para Guerra de las Galaxias, "la prioridad es la televisión en los próximos años", señaló el presidente de la mayor empresa de entretenimiento del mundo durante una conferencia telefónica con analistas financieros.



Indicó que "The Mandelorian" ampliará su espectro, "incluyendo la posibilidad de integrar nuevos personajes" que podrían a su vez convertirse en series independientes.



"Mandalorian" sigue a un misterioso cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal ("Juego de Tronos") que vaga por las zonas sin ley de la galaxia en busca de trabajo mercenario.



Durante la primera temporada formó un vínculo con una pequeña y adorable criatura llamada oficialmente "The Child" (El niño), pero apodada Baby Yoda por los fanáticos en internet.



La traviesa criatura verde inspiró miles de memes, desplazando a las elecciones primarias demócratas en las búsquedas en la red.



Este personaje "tomó el mundo por asalto", provocando "una recepción sensacional", dijo Iger. "Sabemos que hay grandes expectativas para la gama de productos Baby Yoda que saldrán al mercado en los próximos meses".



Iger recordó que están en preparación otras series de Star Wars, como la que marcará el regreso de Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi, así como una "precuela" de la película "Rogue One".