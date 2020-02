Así fue el show de Shakira y JLo en el medio tiempo en la final del Super Bowl

Por ESPN Deportes



En el entretiempo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), también conocido como Super Bowl, Shakira, J Balvin y el grupo de baile caleño Swing Latino, se convirtieron en los primeros colombianos en presentarse en una de las citas deportivas más importantes del mundo.

"Latino Gang" vibró el Hard Rock Stadium con la presencia de Jennifer Lopez, Shakira y los reggaetoneros J Balvin y Bad Bunny; quienes pusieron el sabor latino y el 'perreo' en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, disputado entre los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs.



La primera en aparecer en el sencillo escenario que montaron en el centro del campo fue la colombiana Shakira, quien abrió la noche con "She Wolf" ataviada en un conjunto rojo y acompañada de numerosos bailarines. Más de 75.500 espectadores en Hard Rock Stadium de Miami presenciaron el show. Más de 190 millones de espectadores estuvieron conectados a la transmisión.





Shakira, junto con Jennifer López, o JLo, fueron las encargadas del show principal del entretiempo, que duró 12 minutos y en el que también participó el cantante puertorriqueño Bad Bunny.



La de Barranquilla se dio tiempo para tomar la guitarra y dar paso a temas como el clásico "Ojos Así" y "Whenever, Wherever"; fue entonces que salió la primera sorpresa de la noche... el trappero boricua Bad Bunny. Luciendo un traje en plateado, el 'Conejo Malo' hizo sonar "I Like it", tema que hizo famoso con Cardi B, pero ahora con las vocales de la colombiana.



El momento más destacado de la compositora fue cuando se dejó caer para ser arrastrada por el público al tiempo que gritó "Vamos Miami", para prender los ánimos. Fue entonces que apareció Jennifer Lopez con un impresionante conjunto negro con detalles en dorados. La nacida en el Bronx, con ascendencia boricua, inició su show con "Jenny from the Block" y "Get Right"; para después lucir un nuevo y provocativo atuendo en gris para tocar "Waiting for Tonight" y ejecutar una rutina de Pole Dance que sorprendió a más de uno en el estadio.



Fue entonces que llegó el momento del colombiano J Balvin, quien entró en escena para interpretar con JLo el tema "Que calor", "Mi Gente" y "On the Floor".



Pero el momento de la noche fue sin duda cuando sonó "Lets Get Loud" y "Born in the USA", cuando la hija JLo, Emme, subió al escenario para cantar con su mamá y Shakira tocó la batería. Jennifer Lopez lució un increíble abrigo que simulaba la bandera de Puerto Rico.





El show terminó con el "Waka Waka", curiosamente el tema representativo del Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010 que hizo famoso la cantante colombiana.



Adicionalmente, el show del Super Bowl es una plataforma para los artistas. Se calcula que más de 100 millones de interacciones en redes sociales se generan durante el evento y en especial, durante el show del medio tiempo. Tras la presentación, #Shakira se ubicó como tendencia global en Twitter, con más de 1,3 millones de tweets y menciones.