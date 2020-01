Por estrategiaynegocios.net

Guns N’ Roses llega a Guatemala y no es un rumor.

Este miércoles 29 de enero, la banda publicó en sus redes sociales que darán un concierto en el país el 8 de abril de 2020 (miércoles santo de la Semana Santa) en el Estadio Cementos Progreso, de acuerdo con información de Prensa Libre.

La ilusión de que la banda llegara a Guatemala empezó luego que Duff McKagan, bajista y segundo vocalista, participara en un programa de radio en California y dijera que Guns N’ Roses visitaría el país este año.

La banda llega con el show de la gira Not In This Lifetime, la cual comenzó en 2016.

Los boletos para el show saldrán a la venta en los próximos días.

Por el momento se desconoce si esta agrupación se presentará para esos mismos días en otro país de Centroamérica.