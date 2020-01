Dos panameños rumbo al mundial de barismo en Australia

Por estrategiaynegocios.net



Adrián Villarreal (ganador de Barista) de Café Unido y Wilford Lamastus (ganador de café filtrado) de Lamastus Family Estates, serán las dos figuras que representarán a Panamá en el World Coffee Events (WCE) en Melbourne, Australia, comunicó Simi Benzadón organizadora de esta competencia.



Benzadón expresó su satisfacción por la destreza y entusiasmo demostrado por los seis baristas y los siete participantes en café filtrado. “Continúen preparando lo que mejor saben hacer, el café, sigan fomentando esta cultura aquí en Panamá y el mundo, porque los frutos que consigan serán buenos para su vida profesional y elevar más nuestra marca país”.



“Panamá no es solo comercio o servicios, en Panamá también sabemos producir y producir productos de calidad como el café, es hora ya, de generar una transformación positiva del sector productivo y esperamos que las autoridades de Gobierno le pongan toda la pasión para que en alianza con nosotros el sector privado impulsemos las exportaciones, en particular las del café.”, subrayó la organizadora del Panama Coffee Festival 2020.



El Ministro de Comercio e Industrias (MICI) Ramón Martínez, señaló que el Gobierno Nacional está enfocado en apoyar al productor para que Panamá, no solo fortalezca su oferta exportable, sino que pueda incursionar en otros rubros de alta demanda y que generan riqueza para el país y los panameños.



“Estamos orgullosos de la calidad de nuestro café. Detrás de ese rubro que refuerza a Panamá como marca, está el esfuerzo y tenacidad de nuestros productores, hombres y mujeres trabajadores que hacen producir la tierra para llevar al mundo lo mejor del país. Por ello, eventos como el Panama Coffee Festival 2020 cuenta con nuestro respaldo”, expresó Martínez.





Por su lado, Wilford Lamastus (ganador de café filtrado) de Lamastus Family Estates, dijo “tengo que hacerlo mejor que el año pasado, hay menos tiempo, mi idea es llevar un mensaje claro que tenemos el mejor café del mundo”.



Lamastus reconoce que los competidores que enfrentará son de un buen nivel, “pero sí llegue al top 10 me siento optimista que puedo llegar más lejos y sobre todo porque tengo el apoyo del mejor café que produce Lamastus Family Estates”.



Asimismo, Adrián Villarreal (ganador de Barista) de Café Unido dijo “no me lo esperaba, competí con mucha gente buena, voy con un café súper bueno como el Santa María Estates y sobre todo que tiene bastante potencial para darlo a conocer al mundo”.



“Voy con todo a Australia, tengo buenos amigos apoyándome, mi familia, la disponibilidad del gobierno panameño como lo anunció el Ministro de Comercio y la empresa privada que continúa apoyando esta profesión y sobre todo para llevar el mensaje, que en Panamá cultivamos el mejor café del mundo, en las tierras altas de Chiriquí, Panamá”.



Un total de 13 competidores (6 Baristas y 7 en Café Filtrado) se disputaron el viernes y sábado los únicos dos espacios para representar a Panamá en la competencia mundial.



Benzadón explicó que Panama Coffee Festival 2020 tuvo dos competencias en un solo evento en el American Trade Hotel, actividad que fue avalada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) y por el World Coffee Events (WCE), que desarrolla como objetivo principal las competencias Nacionales de Barista y Café Filtrado, además de cinco competencias adicionales.



“Nuestro objetivo es agregar un valor adicional a nuestra marca país al contar con el café más valorado del mundo, el cual goza de gran prestigio internacional como producto crudo y a su vez se pretende destacar la destreza de nuestros Baristas locales en la presentación de la bebida”, subrayó la organizadora local.



Benzadón recordó que Panamá se ha dado a conocer en los últimos años por la “calidad del café de exportación”, que lo ha posicionado en los primeros puestos del mundo al registrar récords internacionales de fincas establecidas en la provincia de Chiriquí, que incluso han llegado a obtener el récord mundial en las subastas de café, en donde el grano de la cepa Elida Geisha el año pasado fue valorada por US$ 1,029.00 por libra, superando su propio récord del 2018, donde el valor fue US$ 803.00 por libra.



“El Festival de café de Panamá es abierto al público, deseamos que todos los panameños conozcan la calidad de café que produce y exporta el país, sigamos comunicándole a los jóvenes y estudiantes que conozcan que el café especial es uno de los productos estrella de exportación del país. Como organizadores del Festival, consideramos que es vital que los jóvenes sepan que sí es posible hacer sus sueños realidad, que ser barista es una disciplina que sí se puede realizar y sobre todo que añade prestigio a nuestra marca país”, subrayó Benzadón.



Los jueces internacionales, Scott Conary & Lucemy Velázquez - Café Filtrado y Héctor García – Baristas, que ejercieron de representantes ante el World Coffee Events, viajaron a nuestro país a otorgar el aval y a correr la competencia que estuvo planificada siguiendo los estatutos y reglas del ente Mundial: World Coffee Events.



El Panama Coffee Festival 2020 tuvo seis competidores en la disciplina de Barista, quienes por quince minutos desarrollaron una rutina que involucró preparar y presentar tres distintas bebidas a base de café, las cuales se evaluaron por jueces distintos. Los Baristas que hicieron gala de sus dotes fueron Manuel Rodríguez (Paddle Coffee Roaster), José Velasco (Leto Coffee Brew Bar), Petros Korakianitis (Brew Coffee Company), Adrián Villarreal (Café Unido), Darwin Salazar (Annie & Motts) y Benjamín Roque (Buho Café).



En Café filtrado se midieron Amael Candanedo (Siete Granos), Wilford Lamastus (Lamastus Family Estates), Ernesto Trillos (Tiempos Coffee), Arturo Venegas (Buckle Tip), Aleksey Baranov (Leto Coffee Brew Bar), Manuel Lucena (Unido Coffee Roasters), Lucia NG (Mentiritas Blancas).



Por su lado, Plinio Ruiz de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), dijo sentirse orgulloso del éxito conseguido en esta competencia pues eleva el nivel como marca país y la comunidad internacional del café estuvo pendiente de ella, pues reconocen que en las tierras altas de la provincia de Chiriquí se cultiva un café de muy alto nivel.



“La industria cafetalera de exportación representa una oportunidad de desarrollo y crecimiento para Panamá, no solo por su contribución económica sino por el impacto social y turístico, ya que es la agroindustria que más empleos brinda a los indígenas de la Comarca”, sostuvo el también productor de café.







Campeonato de Barista



1er lugar: Adrián Villarreal (Café Unido)



2do lugar: Benjamín Roque (Búho Café)



3er lugar: Manuel Rodríguez (Paddle Coffee Roaster)



Campeonato de Café Filtrado



1er lugar: Wilford Lamastus (Lamastus Family Estates)



2do lugar: Manuel Lucena (Café Unido)



3er lugar: Lucia NG (Mentiritas Blancas)