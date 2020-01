El eclipse de la luna del lobo es la primera de 13 lunas llenas en 2020

Por CNN



Los eclipses lunares solo pueden ocurrir durante la luna llena. Pero un eclipse lunar penumbral es diferente de un eclipse lunar total.



El eclipse del viernes ocurrirá cuando la Luna se mueva hacia la penumbra de la Tierra, o sombra exterior. Esto hace que la Luna se vea más oscura de lo normal. Durante un eclipse lunar total, el cambio es más dramático porque la luna llena parece ser de un color rojo intenso.





El eclipse durará unas cuatro horas.



El eclipse lunar penumbral será visible el viernes por la noche para aquellos en Asia, Australia, Europa y África.



Aquellos en Norteamérica tendrán más dificultades para verlo porque comienza a las 12:06 pm ET y termina a las 4:14 pm ET. Pero aquellos en Alaska, el este de Maine y partes del norte y este de Canadá tienen una oportunidad.



Cada luna tiene su propio nombre asociado con la luna llena. En enero, es conocida como la “luna del lobo”, inspirada en lobos hambrientos que aullaron fuera de las aldeas hace mucho tiempo, según el Old Farmer’s Almanac (“Almanaque del Viejo Agricultor”).

Verifique la hora y fecha para ver el eclipse acá.



Y si ves lo que parece ser una estrella brillante en el cielo hacia el oeste, en realidad es Venus. Y entre ahora y abril, Venus se verá más brillante y más alto en el cielo. Esto alcanzará su punto máximo en las noches del 2 y 3 de abril.



Lunas llenas en 2020

Normalmente, hay 12 lunas llenas en un año porque una ocurre cada mes. Pero en 2020, octubre tendrá dos lunas llenas, una vez el 1 de octubre y luego nuevamente el 31 de octubre.



Dos lunas llenas en el mismo mes se conocen como “luna azul”. Y el hecho de que el segundo cae en Halloween realmente hace que este evento “una vez en una luna azul”.



Este año también tendrá dos superlunas, cuando la Luna parezca aún más grande y brillante en nuestro cielo. Sucederán el 9 de marzo y el 7 de abril.



Aquí están todas las lunas llenas que ocurren este año y sus nombres, según el Almanaque del Agricultor:



10 de enero – Luna del lobo

9 de febrero – Luna de nieve

9 de marzo – Luna de gusano

7 de abril – – Luna rosada

7 de mayo – Luna de flores

5 de junio – Luna de fresa

5 de julio – Luna del dólar

3 de agosto – Luna de esturión

2 de septiembre – Luna de maíz

1 de octubre – Luna de cosecha

31 de octubre – Luna azul

30 de noviembre – Luna de castor

29 de diciembre – Luna fría