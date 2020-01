Warner Bros. firma acuerdo para gestionar nuevas películas con Inteligencia Artificial

Por Fayerwayer.com



Warner Bros. se acaba de convertir en el último estudio en adoptar la tecnología de Inteligencia Artificial. Hollywood Reporter anunció que la productora de cine acaba de firmar un contrato con Cinelytic. Ésta última es una empresa californiana, especializada en utilización de IA aplicada a la industria del entretenimiento global.



Warner utilizará su herramienta de gestión de películas basada en Inteligencia Artificial. Ella permite hacer un análisis del impacto que podría tener la historia o incluso actores o actrices, y predecir su éxito de taquilla al ser estrenada. De esta manera, el estudio podría producir solo éxitos comerciales asegurados.



La plataforma online de Cinelytic permite analizar el valor de una estrella de Hollywood en cualquier territorio determinado, o incluso cuánto dinero se podría esperar que una cinta genere en cine o en servicios de streaming.



La empresa desarrolladora fue fundada por Robias Queisser y su beta ha estado probándose hace 3 años. Entre sus clientes están Ingenious Media, Productivity Media, Sony Pictures y desde septiembre STX.

Utilidad de la herramienta

La plataforma sirve a los estudios particularmente en periodos de festivales, en los cuales deben desembolsar grandes sumas de dinero para comprar producciones que luego distribuirán. Estas compras deben hacerse tras un par de horas de análisis, inmediatamente después de ver los films en sus estrenos en festivales. Una herramienta así puede ayudar a la toma de decisión de un estudio, que debe pagar millones al enfrentarse a otros estudios en guerras de ofertas millonarias. No siempre aciertan y las pérdidas pueden ser catastróficas.



Queisser indicó: "El sistema puede calcular en segundos lo que antes tomaba a humanos días en analizar, en cuanto a evaluar una película en general o el valor de una estrella". Es por eso que puede ahorrar a los ejecutivos mucho tiempo al momento de realizar tareas menores, como decisiones en cuanto a packaging, marketing, decisiones de distribución, incluso fechas de estreno.



Tonis Kiis, el VP Senior de Distribución, agregó: "tomamos decisiones difíciles todos los días que afectan el qué y el cómo producimos y entregamos películas a los cines alrededor del mundo, y mientras más precisa es nuestra data, mejor nos conectaremos con nuestras audiencias".



¿El instinto queda obsoleto?

Una decisión arriesgada en Hollywood, una industria que ha sido lenta en adoptar la Inteligencia Artificial, por miedo a dejar puestos de trabajo obsoletos. Tradicionalmente, las decisiones se toman por instinto. "La Inteligencia Artificial suena aterradora. Pero por ahora, la IA no puede tomar ninguna decisión creativa" dice Queisser. "Es buena para hacer los cálculos, desglosar una gran cantidad de datos y mostrar patrones que no son evidentes para las personas. Pero para tomar decisiones creativas, aún se necesita experiencia e instinto".