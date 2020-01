Star Wars: En 'El ascenso de Skywalker', ¿de dónde fueron sacados los planos de Leia?

Por EUROPA PRESS



La presencia de Carrie Fisher en 'El ascenso de Skywalker' fue una de las grandes dificultades a las que tuvo que enfrentarse J.J. Abrams durante el desarrollo del noveno episodio principal de Star Wars. Y aunque la decisión tras el fallecimiento de la actriz fue utilizar material de archivo precedente que se incluiría en la película, una escena concreta en la que Leia aparecía en su juventud sí que fue rodada.



La secuencia, en cuestión, fue interpretada por la propia hija de la intérprete, según explicó Patrick Tubach, supervisor de efectos visuales, en una entrevista con Yahoo Entertainment. "Billie [Lourd] interpretaba a su madre. Fue algo conmovedor, nadie se tomó a la ligera la voluntad que ella demostró para encarnar a su madre".



"Fue algo emocionante para todos verla en esa posición. También para nosotros fue genial", señaló Tubach. "Si necesitas que alguien interprete ese papel, es genial que sea ella [Billie], porque hay muchas similitudes entre ellas que pudimos diseñar. El verdadero desafío fue hacer que el metraje de Leia que teníamos encajara en esa escena", concluyó.



En concreto, la escena en la que Billie Lourd encarnó a Leia Organa fue en un breve pero emocionante flash-back en el que los jóvenes Luke y Leia entrenaban con sendos sables-láser. Así se confirmaba que la General Organa entrenó para ser Jedi, pero decidió guardar su arma tras una funesta visión, como explica a Rey el fantasma de su maestro en El ascenso de Skywalker.



De esta manera, la hija de Carrie Fisher pudo honrar la memoria de su madre encarnando a la joven Leia, una auténtica Jedi sensible a la Fuerza. Eso sí, no es la primera vez que el rostro de la actriz se recrea digitalmente: también ocurrió en Rogue One, donde Ingvild Deila prestó su cara para que se insertara la de Fisher mediante CGI.



Star Wars: El ascenso de Skywalker está arrasando en cines y continúa acercándose a los mil millones de dólares que consiguieron sus predecesoras. Habrá que ver si la cinta es capaz de alcanzar los 1.333 millones de Los últimos Jedi, ya que parece casi imposible que su recaudación se acerque a los 2.068 millones de El despertar de la Fuerza.