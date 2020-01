¿Cuáles son las tendencias de boda para 2020?

Por estrategiaynegocios.net



Las diferentes manifestaciones artísticas pasan a ser un principal elemento a tomar en cuenta para organizar una boda, toda la decoración, los detalles e inclusive la gastronomía giran alrededor del tema “el arte”.



Las bodas conceptualizadas bajo esta tendencia valoran elementos como la caligrafía, las expresiones musicales, los artes visuales en vivo, entre otros. “Nuestra idea es transformar los espacios y lograr plasmarlos para cumplir el sueño de las parejas”, puntualizó Tse.



Además, para este 2020 la tendencia perfila bodas al aire libre, más personalizadas, que reflejen más a los gustos y personalidad de la pareja, y con detalles más específicos para sus invitados.



Esta aseveración la hace One Heart Event Planning, que presentó su tercer editorial del año: “The Art of Love” (El Arte del Amor), el cual marcará una de las tendencias para el 2020, en la que se combina el arte con los montajes de boda.



“La inspiración para realizar esta combinación de arte y boda nace de las tendencias que se viven en ciudades como Nueva York o países europeos, en los que ya se organizan bodas en lugares que inicialmente no fueron pensados para ello, tal es el caso de los museos. Es algo que acá no se ve, pero queremos traerlo y que sea una nueva forma de las parejas de expresar el amor y, nuestra de expresar el trabajo que realizamos”, manifestó Mandy Tse, Event Planner de One Heart.



One Heart Event Planning es una empresa organizadora de bodas y eventos sociales y corporativos, que destaca por la búsqueda de conceptos innovadores para satisfacer a sus clientes.