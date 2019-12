Antigua Guatemala, el escenario para un videoclip de Ed Sheeran

Por estrategiaynegocios.net



El cantante británico, Ed Sheeran, sorprendió a muchos al escoger como escenario para uno de sus videoclips Antigua Guatemala, una de las ciudades más reconocidas de Guatemala en el mundo.



El intérprete decidió incluir a Guatemala en su material audiovisual, en el que además se cuenta una breve historia de una pareja chapina.



“Put It All on Me” es el nombre del sencillo en el que Sheeran se muestra por primera vez junto con su esposa, Cherry Seaborn.



La pareja aparece en su apartamento de Londres, ambos son parte principal del video que también destaca a parejas de todo el mundo, expresando su amor a través del baile.



Diana y Cristian son los guatemaltecos que también están en el video de Ed Sheeran. La pareja se muestra en las calles de la Antigua Guatemala, bailando bajo el Arco de Santa Catalina.