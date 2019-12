2020 será el año de las directoras de cine en Hollywood

Por AFP



Parece que 2020 será un año en el que las mujeres van a dar un paso adelante en Hollywood, según una encuesta publicada el viernes, en la que se destaca que las cuatro películas más esperadas del año que viene están dirigidas por mujeres.



Esta tendencia es extraña si se tiene en cuenta que solo cinco mujeres han sido nominadas al Óscar al mejor director, y en un Hollywood con tendencia a veces ambivalente ante la misoginia, que salió a la luz gracias al movimiento #MeToo, que derribó al productor Harvey Weinstein.



"Wonder Woman 1984", la secuela protagonizada por Gal Gadot prevista para junio, fue seleccionada como la película más esperada del año por más de 2.000 espectadores encuestados por el sitio web Fandango.



Patty Jenkins vuelve a dirigir a la Mujer Maravilla después de que la primera película, basada en la heroína amazónica de DC Comics, obtuviera US$820 millones en todo el mundo en 2017.



Las dos siguientes de la lista son también películas de superhéroes.



"Black Widow", que inicia una nueva fase de las películas de Marvel, le da al popular personaje de Scarlett Johansson su propia cinta. Prevista para mayo, está dirigida por Cate Shortland.



La siguiente es "The Eternals", de Chloe Zhao, que en noviembre presentará una serie de nuevos personajes de Marvel interpretados por un elenco repleto de estrellas que incluye a Angelina Jolie, Salma Hayek y Kit Harington.



La cuarta película más esperada para el año que viene es "Mulan", de Niki Caro, la última de la serie de remakes de dibujos clásicos que se estrenará en marzo.



Otras películas que también son esperadas con expectación para 2020 son la de James Bond "No Time to Die", la animación de Pixar "Soul" y "Rápido y Furioso 9".