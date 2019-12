Estas son las 10 mejores series de la 'década', de acuerdo con NYT

Por El Financiero (México)

Si crees que este año pasaste mucho tiempo viendo series, en realidad estuviste disfrutando de algunas de las mejores producciones de los últimos nueve años.



The New York Times elaboró una lista de las 30 mejores series del 2010 al 2019 y aquí te presentamos al 'Top 10'.



1. Hatufim/'Prisioneros de guerra' (Israel)

Inspirada en Homeland, esta serie narra la historia de un grupo de personas que fue enviada al Líbano para una operación secreta para detener a un terrorista de alto rango; sin embargo, la operación fracasó y durante el rescate, tres soldados, Nimrode Klein, Uri Zach y Amiel Ben Horin son capturados. Dos de ellos vuelven vivos, uno en un ataúd.



2. 'Sherlock' (Gran Bretaña)

El ingenio de Steven Moffat y Mark Gatiss, y el trabajo seguro e inteligente de sus estrellas, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, hicieron de este recuento moderno de las historias de Sherlock Holmes un programa muy entretenido.



3. 'The Bureau' (Francia)

En esta serie de espionaje, Mathieu Kassovitz interpreta a un agente de inteligencia extranjero que, después de regresar de Siria, comete un error cuyas consecuencias serán cada vez más sombrías.



4. 'Happy Valley' (Gran Bretaña)

Este drama policial ingeniosamente construido y consistentemente poderoso está ambientado en las pequeñas ciudades industriales y sinuosos caminos rurales de Yorkshire.



Sarah Lancashire interpreta a una oficial de policía tenaz que continuamente enfrenta la violencia física y emocional por parte de los hombres.



5. 'Gomorrah' (Italia)

Desarrollada por Roberto Saviano a partir del libro que lleva el mismo nombre, esta saga de las pandillas napolitanas es una historia ejemplar de la mafia: brutal, melancólica y totalmente adictiva.



6. 'The Crown' (Gran Bretaña)

Este es un sutil drama psicopolítico de la vida de Isabel II que combina la intriga, la avaricia y la locura.



7. 'Chewing gum' (Gran Bretaña)

Es una comedia sobre Tracey, una joven que se cansa del ambiente religioso y decide dar su primer paso para perder su virginidad.



8. 'Fauda' (Israel)

Un thriller absorbente y directo sobre una unidad antiterrorista israelí que utiliza astutamente las exigencias y emociones del conflicto israel-palestino y sus lugares.



9. 'Killing Eve' (Gran Bretaña)

Un analista de inteligencia reprimido y un asesino glamoroso pero infantil tienen un flechazo mutuo entre ellos, pero juegan con la fascinación, la atracción y los celos en formas que pueden cambiar sus vidas y hacerlas potencialmente letales.



10. ‘A Very English Scandal’ (Gran Bretaña)

Con poco menos de tres horas de duración, este es el mordaz pero conmovedor drama satírico sobre el político británico Jeremy Thorpe acusado de conspiración para cometer un asesinato.



Y en el lugar 21 se ubicó La Casa de Papel, que trata sobre un grupo de ladrones que decide robar La Casa de Moneda española (primera temporada) gracias a un plan maestro creado por un personaje llamado El Profesor.