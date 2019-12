YouTube estrena ‘The Age of A.I.’, la miniserie de inteligencia artificial presentada por Robert Downey Jr.

Por Hipertextual.com



YouTube estrena esta semana en su catálogo de Originals The Age of A.I., una miniserie que recoge un primer contacto con los conceptos y ramas de la inteligencia artificial. Presentada y narrada por Robert Downey Jr, recoge las experiencias al frente de múltiples de sus aplicaciones. La serie, de cuatro capítulos de unos 40 minutos de duración y con cameos como el de will.i.am y su clon digital ya está disponible, con los dos primeros en abierto.



The Age of A.I. trata de acercar los principales conceptos en el campo de la inteligencia artificial. Lo hace de la mano de una breve introducción con ejemplos reales en diferentes campos, como el machine learning, el reconocimiento de objetos, la interacción humana y el libre albedrío, la simulación de sensaciones e incluso el diseño –y control de las interacciones con– prótesis humanas.





Tras un primer capítulo acerca más genérico e introductorio, la miniserie trata desde la predicción de enfermedades mediante aprendizaje automático o el reconocimiento de voz incluso cuando esta se ha deteriorado a causa del ELA, a la detección de enfermedades como la diabetes incluso antes de que esta se desarrolle por completo mediante reconocimiento de imágenes.



The Age of A.I. recorre también aplicaciones como la reparación o mejora del ser humano mediante prótesis de última generación que son entrenadas con modelos capaces de adaptarse a las particularidades de cada paciente. Aborda el llamado transhumanismo, que aporta cualidades extra ya sea física o cognitivamente mediante aprendizaje reforzado.



La serie estará disponible en abierto de forma progresiva, cumpliendo su promesa, para usuarios sin Premium. No obstante, aquellos que cuenten con el servicio de suscripción –hay hasta cuatro meses de prueba actualmente para quienes no hayan disfrutado de él– podrán acceder a todo el contenido de forma inmediata y sin ningún tipo de anuncio.