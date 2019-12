Netflix prepara otra serie de animación de He-Man and The Masters of the Universe

Por Europa Press



Masters of the Universe es una saga de cómics, películas y series de televisión que nació de la exitosa línea de juguetes de Mattel y que giran en torno a Adam, el príncipe del mundo fantástico de Eternia. En la historia, al empuñar su espada y gritar "Por el poder de Grayskull", el protagonista se convierte en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Acompañado de un puñado de héroes, Adam se enfrenta a la tiranía del malvado villano Skeletor y sus esbirros.



La nueva seie será una producción de Mattel Television con Adam Bonnett (Los Descendientes), Christopher Keenan (La Liga de la Justicia, Batman del futuro), y Rob David (Tortugas Ninja) como productores ejecutivos. La animación correrá a cargo de House of Cool y CGCG (Trollhunters: Cuentos de Arcadia).



He-Man and the Masters of the Universe tendrá una nueva serie de animación digital en Netflix. La compañía prepara esta ficción después de que hace unos meses diera luz verde a Masters of the Universe: Revelation, una serie creada por Kevin Smith que recoge las historias que quedaron sin resolver en la ficción original de 1983.



El servicio de streaming ha difundido dos carteles oficiales de la nueva producción. Esta nueva serie de He-Man y los Masters del Universo se integra dentro de la nueva estrategia de la línea de juguetes Mattel, que pretende "introducir el mundo de He-Man en una nueva generación", tal y como Fred Soulie, jefe de contenido de la empresa, afirmó en declaraciones a Deadline.





Así, Mattel prepara una nueva serie de cómics de DC y una reinvención de los juguetes de los 80 que se presentará en 2020. En el ámbito audiovisual, la compañía tiene otros dos proyectos en camino: un remake de la película Masters of the Universe protagonizado por Noah Centineo, y la mencionada serie Masters of the Universe: Revelation que también estrenará Netflix y que aún no se sabe cómo conectará con este otro proyecto.