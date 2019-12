Lo más esperado para inicios de 2020 de Netflix

Por TikiTakas



La aclamada plataforma digital, Netflix, finalmente ha dado a conocer la lista de series, películas, documentales e incluso series de anime, que llegarán al sitio a inicios del 2020. ¡



Desde el 1 de enero empiezan los estrenos, este el calendario.

Series

Enero 1

Mesías, temporada 1

Titanes, temporada 2



Enero 3

Anne with an E, temporada final



Enero 10

AJ and the Queen, estreno

Medical Police, estreno

Deber/Vergüenza, estreno

Zumbo's Just Desserts, temporada 2



Enero 15

Grace and Frankie, temporada 6



Enero 17

Sex Education, temporada 2

Hip-Hop Evolution, temporada 4



Enero 21

Ragnarök, estreno

Enero 24

The Chilling Adventures of Sabrina, temporada 3

No te puedes esconder, estreno



Enero 31

BoJack Horseman, temporada 6 (segunda parte)

Soy un asesino, temporada 2

Películas

Enero 1

La Teoría del Todo

Paddington 2

Mamma Mia!

Ray

La Última Tentación de Cristo

Hogar, Dulce Hogar

Baila Conmigo

Identidad Desconocida

Bourne: El Ultimatum

El Legado Bourne

La Supremacía Bourne

Jane Eyre

Parque Jurásico

El Mundo Perdido: Parque Jurásico

Parque Jurásico III

Encuentro Cercanos del Tercer Tipo

Actividad Paranormal: Los Marcados

Transformers: La Era de la Extinción



Enero 3

Todas las Pecas del Mundo

Enero 15

Quien a Hierro Mata

Mujeres del Siglo XX

Mi Vida a los Diecisiete



Enero 17

A Fall from Grace

Vivir Dos Veces

37 segundos

Diamantes en bruto

Enero 19

Todo, Todo



Enero 24

El Sol que Abrasa

Documentales

Enero 1

Drugs, Inc., sexta temporada

Jeff Dunham: Unhinged in Hollywood



Enero 2

El Sexo, en Pocas Palabras: Miniserie



Enero 8

Cheerleaders en Acción



Enero 21

Fortune Feimster: Sweet & Salty



Enero 22

Pandemia

Familiar

Enero 1

La película Pokémon: El Poder de todos

Doble de amor

Operación Regalo

Backyardigans, temporada 3

Power Rangers Beast Morphers, temporada 1

Inspector Gadget, temporada 4



Enero 10

Pequeños Sabuesos, temporada 2

¡Chicas Harvey por Siempre!, temporada 4



Enero 20

Reunión familiar, parte 2

Fabuloso Vocabulario, temporada 4

Anime

Enero 1

CODE GEASS: La Resurrección de Lelouch

Cells at Work!, temporada 1

Scissor Seven



Enero 16

NiNoKuni



Enero 23

SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco: Parte II