Entrenador del Liverpool rechaza el proyecto de reforma de la Liga de Campeones

Por AFP



El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, criticó este sábado el proyecto de expansión de la Liga de Campeones a 32 clubes, criticando el eventual aumento del número de partidos.



"He visto hoy que los principales clubes desean más partidos de la Liga de Campeones. Yo no estoy implicado en esos planes, pero es un gran sinsentido", declaró Klopp tras la victoria de los Reds ante el Watford (2-0).



En la primera mitad de este año se presentó un proyecto de reforma de la Liga de Campeones, que está en suspenso desde entonces y que preveía instituir desde 2024 una Champions con cuatro grupos de ocho equipos, contando así con más partidos y más ingresos para los clubes.



De esos 32 equipos, 24 se verían automáticamente clasificados para la siguiente temporada, lo que para los opositores al plan constituiría casi la creación de una liga "cerrada".



Klopp consideró que ese proyecto cargaría mucho el calendario de los clubes.



El Liverpool, líder de la Premier League, tiene que volar ahora a Catar para jugar el Mundial de Clubes, apenas unas horas después de su partido ante el Watford.



Los 'Reds' jugarán el miércoles en semifinales en Doha contra el Monterrey mexicano.



Klopp criticó la "sensacional organización" del Mundial de Clubes, en el que se disputarán cinco partidos en un mismo estadio en Doha en apenas unos días.



"Todos los partidos se disputan en un mismo estadio y llueve. No estoy seguro de que la gente de Catar esté acostumbrada a la lluvia. Veremos el estado del campo, pero será problemático", estimó.