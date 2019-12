Neymar demanda al FC Barcelona

Por AFP

El delantero brasileño Neymar ha vuelto a demandar al Barcelona para reclamar más de tres millones de euros por el último mes que estuvo en el club azulgrana, informaron este viernes a la AFP fuentes jurídicas.



"Es cierto que hay una nueva demanda", relataron estas fuentes, añadiendo que se interpuso "hace unas semanas".



"Se reclaman 3,2 millones de euros (US$3,5 millones) relativos a una nómina de julio de 2017", añadieron, confirmando una información adelantada en la noche del jueves por la edición en línea del diario El Mundo.



El rotativo publicó que el delantero brasileño interpuso "otra demanda contra el club azulgrana por impago de una parte de su salario al abandonar Barcelona rumbo a París".



Según el diario madrileño, Neymar "arguye que (el Barcelona) no le paga su última nómina como 'represalia' por pleitear por su prima" de renovación".



El Mundo se refiere así al juicio celebrado el 27 de septiembre pasado en Hospitalet de Llobregat, en las afueras de Barcelona, por el impago de una millonaria prima pactada antes de su marcha al PSG.



El Barça y Neymar habían acordado en 2016 el pago de una prima por la renovación del astro brasileño hasta 2021 de 64,4 millones de euros brutos.



El Barcelona realizó un primer pago de 20,75 millones pero, cuando Neymar se marchó al PSG en agosto de 2017 por la cantidad récord de 222 millones de euros, no pagó los restantes 43,65 millones brutos.



A raíz de esto se generó una doble demanda por incumplimiento de contrato: el Barcelona reclamó a Neymar el reembolso de la cantidad abonada y una indemnización y el futbolista solicitaba el pago íntegro del bonus, que es lo que se dirimió en el juicio de septiembre, pendiente de sentencia.



Preguntado por la nueva demanda, el padre del jugador afirmó a la Cadena Ser que "esto es una cosa ya pasada", afirmando que "no estamos denunciando nada, no es nuevo, es de cuando Neymar se marchó".



Neymar Senior tampoco cree que esto pueda influir negativamente de cara a eventuales futuras negociaciones para el regreso del jugador al Barcelona, tras el intento fallido durante el pasado verano (boreal).